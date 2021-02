Sánchez y Casado se echan en cara el apoyo de Vox al decreto de los fondos europeos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vivir para ver. Dame pan y llámame tonto ; todo lo demás me da igual, me entra por un oído y me sale por el otro. Que poca vergüenza gastan todos.