Sánchez remodela el Gobierno y subraya la unidad con Podemos

Guau, qué maravilla, el primer país del mundo con 4 vicepresidencias mujeres, somos los más prohres de la galaxia universal... Pero noticia no debería ser eso, si no que seguimos teniendo 4 vicepresidencias; EEUU con 320 millones de ciudadanos sólo tiene una vicepresidencia, que es una mujer actualmente, pero nosotros necesitamos 4 vicepresidencias con 47 millones de ciudadanos. Así crean empleos esta gente, desperdiciando tu dinero de los impuestos, y la prensa no habla de despilfarro, si no de mujeres. Que poco exigimos como ciudadanos, mientras nos roban en la cara