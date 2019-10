Sánchez: "Es el independentismo el que puede apretar o no el 155"

Pedro Sánchez continúa normalizando la hipotética puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Si el pasado martes señaló que la suspensión de la autonomía se podría llevar a cabo "sin duda" con un gobierno en funciones, este jueves argumentó que dar o no ese paso solo depende del independentismo. El jefe del Ejecutivo considera que no se dan las circunstancias para volver a aplicar el precepto de la ley fundamental, porque no ha habido una ruptura de la legalidad como en el 2017, y en todo caso los socialistas creen que primero habría que aplicar la ley de seguridad nacional, para garantizar el orden público tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. Pero si finalmente recurre al 155, los únicos culpables, ha dicho, serán los gobernantes de Cataluña.

"Es el independentismo el que puede apretar o no el botón del 155. Son ellos los que tienen la responsabilidad de no obligar al Estado a tener que aplicar un artículo perfectamente legítimo", ha dicho el presidente en funciones durante una entrevista con el diario digital 'Nius'.

A poco más de un mes de las generales del 10 de noviembre, cuando faltan en torno a dos semanas para que se conozca el fallo del Supremo sobre el referéndum del 1-O, Sánchez endurece su tono sobre Cataluña. El presidente ha dejado claro que no es partidario de una mayor descentralización de la comunidad, ni tampoco de recentralizar. Su posición es que las competencias autonómicas se deben quedar como están.

"Hay gente en Cataluña que quiere una recentralización por parte del Estado de las competencias, otros que queremos mantener el 'statu quo', me refiero al estatuto de autonomía, y otros en cambio que proponen una mayor descentralización", ha señalado en la entrevista.

CAMBIO DE POSICIÓN

Sus palabras chocan con la posición que había mantenido hasta ahora, basada en el federalismo y plasmada en documentos oficiales. Sánchez recuperó el liderazgo socialista en el 2017 abogando por reconocer la plurinacionalidad del Estado, una propuesta en la que ahora jamás se detiene, y en julio de ese año pactó con el PSC, que formalmente es otro partido, la llamada Declaración de Barcelona.

El contenido de este texto casa mal con la nueva tesis del jefe del Ejecutivo. Los socialistas defendieron entonces la "puesta en marcha desde ya de un proceso de fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, de mejora de su financiación, de mejor reconocimiento de su personalidad nacional y de su papel motor del conjunto de España".