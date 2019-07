Sánchez e Iglesias agravan su choque tras una reunión fallida

Enfrentados por la composición del futuro Gobierno, el PSOE y Podemos coincidían en algo: ninguno tenía excesivas esperanzas depositadas en la reunión que han mantenido este martes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para abordar la investidura. Pero la cita, de una hora y tres cuartos de duración, ha ido aún peor de lo esperado. Los socialistas han acusado al líder morado de no querer un pacto y estar más preocupado por quién entrará en el Consejo de Ministros que en las políticas que aplicará el Ejecutivo. Podemos ha lanzado a Sánchez una acusación similar: "No quiere negociar, sino que intenta imponer un Gobierno de partido único".

Las posiciones, en el fondo, están igual que antes. Iglesias sigue reclamando una coalición, con ministros socialistas y morados, en la que él debería tener un papel principal, puede que como vicepresidente. Y Sánchez continúa respondiendo que no, que solo está dispuesto a nombrar a miembros de Podemos en puestos intermedios del Ejecutivo y como mucho a que independientes cercanos a Iglesias ocupen carteras. Pero la reunión en el Congreso, de una hora y tres cuartos de duración, ha agravado el choque. Las apelaciones a continuar con el diálogo han ocupado un segundo plano respecto a las críticas cruzadas.

Sánchez ha acudido a la cita con el documento que el día anterior aprobó la ejecutiva del partido, un resumen del programa electoral que debería servir para empezar a hablar de las medidas a aplicar desde la Moncloa, algo que, dos meses y medio después de las generales, no había empezado a debatir con Iglesias. Pero el secretario general de Podemos, según la versión del PSOE, no ha querido negociar sobre contenidos.

"No hemos obtenido respuesta"

"A Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política", ha señalado tras el encuentro la número dos de los socialistas, Adriana Lastra. "Quiero destacar que no es la primera propuesta a Podemos ha continuado la vicesecretaria general-. Les hemos propuesto un acuerdo de programa y no obtuvimos respuesta. Propusimos un acuerdo institucional para que Podemos fuera socio preferente y tampoco obtuvimos respuesta. Propusimos una comisión de seguimiento del pacto y tampoco nos han respondido. Les hemos pedido que nos propongan nombres de independientes de reconocido prestigio. Tampoco hemos obtenido respuesta. Y ahora tampoco ha habido respuesta al documento". Por no responder, ha insistido Lastra, los morados ni siquiera han querido nombrar un equipo negociador, un paso que sí dio el PSOE el día anterior.

Podemos señala que la negociación debe ser "integral", enfocada al mismo tiempo a las políticas y a los equipos de Gobierno, a diferencia del PSOE, que quiere pactar primero las medidas y después centrarse en la composición del Ejecutivo, dejando claro que rechaza la coalición y que no piensa ampliar sus ofertas en este campo. "No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", han señalado fuentes del partido morado tras la reunión, en la que, según su versión, Sánchez les "ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio".

Los socialistas han dado señales contradictorias sobre la posibilidad de volver a celebrar un debate de investidura en septiembre, si la actual convocatoria, prevista para los días 22 y 23 de julio, con la votación definitiva el 25, acaba fracasando, como parece previsible dado el enfrentamiento entre Sánchez e Iglesias. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo el lunes que la investidura "a ser posible" sería en julio, abriendo así la puerta a un nuevo intento en septiembre. Pero Lastra, este martes, solo se ha enfocado en el debate de dentro de dos semanas. "La investidura es el 23 de julio. Esa es la oportunidad. No hay segundas oportunidades. Este país necesita un Gobierno en marcha cuanto antes. No puede ser que los españoles se vayan de vacaciones sin que este país tenga un Gobierno", ha dicho.

Reproches y desconfianza

A diferencia de otras ocasiones, en las que intentaba priorizar el buen tono, Lastra ha arremetido con dureza contra Podemos. "La mejor forma de negociar no es descalificar a tu interlocutor ni poder en boca del presidente cosas que él no ha dicho ha explicado la vicesecretaria general-. Ellos han dicho que no se fían del presidente del Gobierno. Alguien cree que esa es la mejor forma de empezar una negociación? El PSOE ha callado hasta ahora por responsabilidad. Hace unas horas, han vuelto a poner en boca del presidente palabras y compromisos que no existieron. Han dicho que el presidente les hizo una propuesta de ministerios que nunca se ha producido. Ahora dice que el PSOE ha decidido ir a una convocatoria electoral. Eso no es cierto. Estamos trabajando para llevar a buen puerto esas negociaciones. Hay límites que no puedo permitir. La confianza se construye día a día y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Si tu interlocutor no para de descalificar, a lo mejor es que no tiene ánimo de pacto".

Pero los socialistas, pese a las malas perspectivas, no lo dan todo por perdido. Al menos, en público. "Nosotros vamos a seguir buscando el mejor acuerdo posible, seguimos con la mano tendida", ha concluido Lastra.

En una nueva muestra del fracaso de la reunión, ningún portavoz de Podemos ha querido comparecer, a diferencia de la reunión de hace cerca de un mes, cuando Iglesias ofreció una rueda de prensa. Esta vez solo ha hecho unas brevísimas declaraciones a la salida del encuentro. "Más tarde o más temprano convenceremos al PSOE de que se mueva y de que tiene que ser flexible", ha anticipado el líder morado. Ahora mismo, parece difícil.