Sánchez e Iglesias se ven esta semana para abordar los roces de la coalición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tienen previsto reunirse esta semana para abordar las diferencias que existen actualmente en la coalición, aunque de momento no hay fecha definida para ello. La pretensión, según han explicado fuentes de la coalición, es poder avanzar en asuntos que ahora misma están bloqueados, como las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda, sobre todo en lo relativo a la regulación del precio del alquiler, o el bloqueo de la Ley Trans.

Desde las dos alas del Ejecutivo recalcan que no existe riesgo de ruptura pese a los choques suscitados y las divergencias sobre el cumplimiento del pacto de gobierno.

Los dos socios sí han mostrado unidad en lo relativo a la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al negarse a aceptar el veto planteado por el PP a las propuestas de los magistrados Victoria Rosell y José Ricardo de Prada como nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El propio Sánchez instó a los populares a rectificar en su postura y defendió, sin citar ningún nombre, el currículum de los juristas propuestos.

Calviño: "Falsas polémicas"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido este lunes "centrar la atención en lo que de verdad importa" al tiempo que ha lamentado las "falsas polémicas" y "cuestiones" generadas en los medios de comunicación sobre la relación entre los socios de gobierno. "Tengo la sensación de que el presidente y el vicepresidente se ven con mucha frecuencia y no hay nada excepcional en que se sienten al hablar, al igual que yo me veo con otros ministros. Yo, cuando salga de aquí, me voy a una reunión con el presidente. No es nada excepcional", ha insistido en TVE.

En esta línea, la vicepresidenta ha dejado claro que está trabajando "muy intensamente" para superar un año "duro". "Estoy muy fuerte y animada porque creo que vamos a salir hacia delante, y eso requiere que nos centremos en eso y no en falsas polémicas y cuestiones que no responden a esa prioridad", ha añadido. Así, y tras negar que sus palabras fuesen una crítica a la labor de los medios de comunicación, Calviño ha incidido en que lo que le "guía" en su labor en el Ejecutivo. "No quiero perder ni un minuto de mi tiempo", ha zanjado.

Roces en la coalición

Hace dos semanas ya transcendió que el debate sobre la Ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad se estaba enquistando en el seno del Gobierno de coalición con el malestar de Unidas Podemos, que acusó al PSOE de haber cruzado "líneas rojas" al "bloquear" la tramitación de esta norma.

No es el único frente que tiene abierto el Ejecutivo de coalición, pues las diferencias respecto a la nueva Ley de Vivienda son también evidentes, con posiciones alejadas que hacen difícil un acuerdo inmediato.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE de que es un "error tensionar" el Ejecutivo al plantear en la nueva Ley de Vivienda que se pueda "traicionar la palabra dada" e "incumplir el acuerdo" para regular los precios del alquiler en mercados tensionados.