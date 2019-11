Sánchez llama al voto útil ante una ultraderecha "que camina con el pecho henchido"

Pedro Sánchez ha culpado este sábado en un mitin en Valencia a la derecha de haber dado alas a una ultraderecha que asegura que ahora va "con el pecho henchido" y ha hecho una llamada al voto útil al PSOE en las próximas elecciones del 10-N para evitar el 'gobierno Frankestein' de la derecha que minutos antes había dibujado el ministro de fomento en funciones, José Luis Ábalos, "con Pablo Casado de presidente y Santiago Abascal de vicepresidente".

"Si la ultraderecha camina con el pecho henchido es porque la derecha ha unido su destino a la ultraderecha y no la ha aislado. La ultraderecha se siente fuerte, hay encuestas que le hacen tercera fuerza política en el país y a la ultraderecha se la vence defendiendo principios democráticos, condenando el franquismo, el machismo y la banalizacion que hacen de la violencia de genero. Se la vence aislándola", ha afirmado el presidente del gobierno en funciones y candidato socialista.

Sánchez ha asegurado que tras la reciente exhumación de Franco "al oído y en público mucha gente nos da las gracias al gobierno socialista y lo que empezamos a hacer es saldar una deuda con muchas víctimas, hemos empezado y hemos dado un paso de gigante".

Contra el bloqueo de todos

En un pabellón municipal de la localidad valenciana de Mislata abarrotado con cerca de 1.500 simpatizantes, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las elecciones, Pedro Sánchez ha asegurado que la campaña es "todos contra el PSOE y el PSOE contra el bloqueo de todos". "El único voto útil para desbloquear y tener gobierno es un voto al PSOE", ha afirmado.

"Tenemos que romper el muro del bloqueo y la única forma es dejar sin argumentos a los que lo hicieron. Habrá mucha siglas en estas elecciones, más que nunca, pero sólo un voto útil romperá ese bloqueo, el del PSOE, por eso nos tenemos que movilizar", ha reclamado.

Sánchez ha acusado al PP de estar detrás de la campaña que trata de desmovilizarse a los votantes progresistas. "El PP lo único que hace es engañarte, desinformar. Dicen que no tienen nada que ver con la campaña pero tampoco tenían nada que ver con la Gürtel y pasó lo que pasó", ha señalado.

"Tengo una mala noticia y una buena. La mala es para la derecha porque la España progresista si va a votar el 10N y va a votar al PSOE y la buena es para España porque gracias a ese voto masivo por fin vamos a poder ponernos en marcha. Habrá un gobierno progresista liderado por PSOE y en el primer trimestre del año aprobaremos presupuesto y después una nueva ley que derogue la LOMCE y una nueva ley contra el cambio climático", ha prometido.

Pregunta a Iglesias

Pero aunque ha dado por hecho que habrá un gobierno progresista, Sánchez también a recriminado a Unidad Podemos su actitud y ha preguntado a Pablo Iglesias si volverá a bloquear su investidura.

"Hemos visto a una supuesta izquierda votar cuatro veces en contra en cuatro años de que haya un gobierno socialista, ya es mala suerte. Quien quiera un gobierno fuerte aquí esta el PSOE no hay ninguna alternativa", ha recalcado."Ayer le dije que no iba a haber gran colación, él pregunta y yo respondió. Pero yo le hago una pregunta y él no contesta. ¿Va a continuar bloqueando por quinta vez un gobierno progresista? ¿Sí o no? Los votantes progresistas necesitan saberlo", ha señalado.

Ciudadanos, amortizado

Unos minutos antes, Ábalos había dado por amortizado a Ciudadanos, a quien ha criticado por haber desaprovechado su victoria electoral en Catalunya y sus resultados en las elecciones que le dejaron cerca del PP con un programa centrista y moderado.

"La alternativa al PSOE es un gobierno de Casado de presidente y Abascal de vicepresidente. Puestos a un gobierno Frankenstein, ¿os imagináis otro? El enigma es ver el nivel de derrota de Ciudadanos y en esa situación los que están en condiciones de imponerse es la ultraderecha", ha advertido.

"Están crecicidos porque los ha alimentado la derecha de este país. Si siembras radicalidad la va a explotar el radical porque al menos imposta menos. O un gobierno del PSOE o un gobierno del PP con los franquistas", ha resumido.