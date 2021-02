Sánchez muestra su "perturbación e incomodidad" ante la segunda regularización de Juan Carlos I

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues a ver si muestra la misma "perturbación e incomodidad" con el dinero PÚBLICO ESTAFADO a las trabajadoras y trabajadores, y que fueron directamente a parar a los bolsillos de los dirigentes $ocialistas y sindicalistas andaluces, o gastado en juergas con prostitutas y en drogas; y no sólo no han hecho nada por devolverlo -ni lo van a devolver- si no que encima muestran una arrogancia total. Como siempre, la distinta vara de medir del $ocialismo