Sánchez niega que sus reuniones con colectivos sean para presionar a Iglesias

Pedro Sánchez ha comenzado su ronda con colectivos de la sociedad civil para conformar un programa al que pueda dar su apoyo Pablo Iglesias. Unas reuniones que el presidente del Gobierno en funciones ha negado que sean para presionar a Unidas Podemos de cara a una futura investidura. Según ha explicado antes de verse con organizaciones feministas, este jueves, el objetivo es "construir un programa abierto" al que se puedan sumar el resto de formaciones.

El líder del PSOE ha dejado claro que la vía de la coalición con los morados "no funcionó" pero que esto "no significa que no haya más alternativas". Citando los ejemplos de Dinamarca y Portugal, Sánchez ha tendido la mano al secretario general de Podemos para lograr "el entendimiento entre fuerzas progresistas".

Así, ha destacado que construirá un programa en torno a los seis grandes ejes que enarboló en su discurso de investidura y que, después, le planteará a los demás partidos que "no hay ninguna razón" para que un Gobierno socialista se ponga en marcha. "España no tiene tiempo que perder, ha aseverado.

Mensaje del dirigente socialista también para PP y Cs. En la tónica de los últimos meses ha vuelto a pedir a Pablo Casado y Albert Rivera que ponga de su lado para que salga adelante un Ejecutivo que saque a España de la "parálisis": "No les pido que apoyen, solamente que faciliten la formación de un Gobierno".