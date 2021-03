Sánchez no excluye pactos en Madrid más allá de "la pureza izquierdista absoluta"

Pedro Sánchez no ha excluido acuerdos más allá de Podemos en la Comunidad de Madrid si con ello se evita "que Madrid sea rehén de la derecha extrema y la ultraderecha". El presidente del Gobierno, en el acto de presentación de la candidatura de Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad, ha dejado la puerta abierta a pactos multicolor para los dos años de legislatura que restan en la comunidad autónoma. En clara alusión a Podemos ha advertido a los socialistas: "Va a haber partidos que reclaman una cierta pureza izquierdista absoluta, pero hoy a mí no se me antoja que haya programa más progresista y valiente que evitar que Madrid caiga en manos de la coalición ultra"

Sánchez ha llamado a los votantes de izquierda a conjurarse contra la polarización y el extremismo que detecta en la derecha: "Ya no es la foto de la plaza de Colón; el PP y Vox quieren formar el Gobierno de la Plaza de Colón el próximo 4 de mayo", ha advertido, reiterándolo: "Lo que se está proponiendo es un volantazo hacia la ultraderecha en medio de la peor emergencia económica sanitaria y social de los últimos cien años de la historia de la humanidad".

El líder del PSOE ha invitado a cerrar filas para evitar que se haga posible "la noticia de que Madrid sea la primera región de Europa gobernada por los ultras". Sánchez, que se ha reclamado "madrileño orgulloso", cree que "Madrid no se lo merece, porque Madrid no es así, Madrid no es eso. Hay mucha gente que mira a la Puerta del Sol y no se reconoce".

Y, como recordando la necesidad de llegar a acuerdos a izquierda y derecha, ha incluido esta frase entre las definiciones que ha hecho del candidato y exministro Ángel Gabilondo: "Es capaz de pactar con ambas manos, sin renunciar a sus principios progresistas". Pedro Sánchez ha abocetado la clave de los pactos a los que podría acceder el PSOE en Madrid según sea la coyuntura, un "escenario de acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas madrileñas basado en un principio fundamental, y es el rechazo a cualquier política extremista que contribuya al bloqueo y la polarización", porque, ha animado, "Madrid no puede representar un enfrentamiento perpetuo".

"Emergencia democrática"

La denuncia del extremismo ha sido también el eje de la intervención de Ángel Gabilondo en el acto de presentación de su candidatura. El veterano profesor universitario y exministro de Educación ha definido el 4 de mayo como una cita crucial: "Estamos en una emergencia democrática. En mi vida nunca imaginé que Madrid llegaría a esto. Estamos ante la necesidad de movilizarnos al máximo".

El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha llamado a los progresistas a activarse "frente a la bronca, a esta forma de hacer que es pura antipolítica", ha dicho en alusión al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuya gestión a tildado de "carnaval de desvaríos que no tiene ninguna gracia".

Ángel Gabilondo, en la presentación de su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. /EL PERIÓDICO

"Basta de esta frivolidad insoportable", se ha quejado Gabilondo. El cabeza de cartel socialista ha lamentado que esta interrupción en la legislatura pueda provocar "que Madrid pueda llegar con retraso a la implementación de los fondos europeos", y ha clamado pidiendo: "Hay que acabar con la vergüenza de ser sistemáticamente los líderes de la pandemia, la comunidad con más ocupación de camas hospitalarias, con más ingresos en UCI, con mayor número de fallecidos y la más reacia a adoptar las medidas que salvan vivas, las que nos indica la ciencia, que es la que tiene que hablar aquí".

Abordaba ahí la parte más apasionada de su llamamiento, en el que Gabilondo a advertido: "Nos jugamos no convertirnos en el feudo europeo de la ultraderecha; nos jugamos vivir los dos próximos años bajo una administración basada en el enfrentamiento y la irracionalidad y el fomento descarnado de la desigualdad. No es una fantasía: es una amenaza y es muy real".

Se avecinan cambios

En su intervención, Pedro Sánchez ha reivindicado su acción de gobierno -en la línea de preservar el objetivo, que ha repetido, de "vacunación, recuperación y protección social"- subrayando el último nacional dato de inmunización: "Más de siete millones de dosis administradas en nuestro país, y más de dos millones de personas que ya tienen las dos dosis. A partir del mes de abril vamos a dar un salto extraordinario en la administración de dosis a las comunidades autónomas".

Sánchez ha aprovechado el acto de presentación de la candidatura para enviar dos mensajes en clave interna. Uno para los descontentos del PSM -partido habitualmente no exento de borrascas- que esta vez no han sido incluidos en la lista electoral. "También soy militante del Partido Socialista de Madrid", ha recordado previamente para asegurar, u ordenar: "Estoy seguro de que van a empujar para que Ángel Gabilondo sea presidente".

El otro mensaje interno adelanta cambios: "Somos conscientes de que tenemos que renovar nuestro ideario, como estamos haciendo a nivel federal para el próximo congreso que vamos a celebrar en el mes de octubre, y lógicamente también hay que renovar los equipos. Afortunadamente el partido socialista cuenta con savia, no solo con savia nueva, también de mucha gente con experiencia de gobierno y con gente que viene de fuera y quiere incorporarse". El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le escuchaba sentado a su derecha.