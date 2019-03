Sánchez recluta a Pedro Duque para liderar la lista del PSOE al Congreso por Alicante

Pedro Sánchez sigue avanzando en su campaña para reclutar ministros para las listas del 28-A. La idea del presidente es renovar el grupo parlamentario socialista y ofrecer escaños a los miembros de su gabinete y, poco a poco, el puzle se completa. Así, el ministro de Ciencia, Investigación y Universidades, Pedro Duque, encabezará la lista por la circunscripción de Alicante. La decisión ha sido consensuada por Sánchez y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, para quien Duque "encaja" por su perfil independiente.

Aunque los partidos tienen hasta el próximo 25 de marzo para presentar listas, este mismo martes Teresa Ribera ha dado un paso adelante. "Yo en principio he mostrado mi disponibilidad. Creo que esta es una opción importante en este momento", ha declarado la ministra de Transición Ecológica. Militante socialista pero nunca antes candidata, Ribera ha subrayado que "la apuesta por una transición profunda de nuestra economía para integrar esas variables ecológicas forman parte de lo que es la responsabilidad de un partido socialdemócrata".

Los planes de Ferraz son colocar a Ribera junto a Dolores Delgado (Justicia) y Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), en una lista por Madrid que encabezan el propio Sánchez y la actual vicepresidenta y titular de Igualdad, Carmen Calvo.

SANCHISTAS CONTRA SUSANISTAS

Desde Andalucía, el sector susanista niega problemas para que los ministros andaluces encabecen las candidaturas en las capitales, pero defienden un acuerdo "global" y sin "imposiciones". Aunque sin mencionar a los sanchistas, las mismas fuentes han recordado que son las asambleas las que proponen, por lo que han insistido en que hay que tener en cuenta lo que propugna la militancia y también las estructuras provinciales, no sólo la federal. "La presencia de los ministros no es objeto de discusión, pero no hay que avasallar", se han quejado.

Así, se da por hecho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezará la candidatura de Sevilla; el ministro de Agricultura, Luis Planas, la de Córdoba, y el titular de Cultura, José Guirao, la de Almería, mientras que el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría ir de número uno por Cádiz. Pero se mantiene la tensión respecto a los siguientes puestos de las candidaturas, como en el caso de Sevilla, donde los sanchistas quieren situar como número dos al delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y se están apuntando otros nombres para los puestos de salida.

El grueso de las asambleas de Sevilla se celebra esta tarde, por lo que la dirección provincial del PSOE no considera oportuno que se estén trasladando a la opinión pública nombres de posibles candidatos o candidatas antes de que se pronuncie la militancia del PSOE sevillano. Así, la dirección provincial ha recalcado que está cumpliendo "escrupulosamente" con el procedimiento aprobado en el 39 Congreso Federal del PSOE y ha recordado que son las asambleas locales las que con "absoluta libertad" están haciendo sus propuestas de candidaturas. "En el PSOE decide la militancia", zanjan.