Sánchez saca a relucir la amenaza de Vox y pide una movilización masiva del 'sentido común' el 2-D

"Si hay una tierra y una acción socialista que me llenen de orgullo, esa es Andalucía y Susana Díaz". El líder socialista, Pedro Sánchez, no ha podido volcarse más este martes para arropar a la candidata a la reelección. En un multitudinario mitin en Marbella (Málaga), el presidente del Ejecutivo central ha puesto como ejemplo diversas medidas en educación y sanidad desplegadas por el PSOE andaluz y ha anunciado que las incorporará a su plan de Gobierno, asegurando, de paso, que piensa "aguantar" porque hay "mucho que hacer antes de convocar elecciones".

Los socialistas andaluces no podían disimular su entusiasmo por el apoyo demostrado por Sánchez en la recta final de campaña y su apelación a una movilización masiva para frenar la amenaza de la ultraderecha, esbozada durante todo el acto. "Tenemos que votar al PSOE para dejar con la miel en los labios a las derechas, cuya única propuesta es sumar para bloquear", aseguró. Minutos antes se mostró "preocupado" porque formaciones como el PP pero también Vox hayan agitado "el espantajo de la inmigración, la recentralización, o la frivolidad con la violencia de género".

Por eso, Sánchez no dudó en apelar a "esa mayoría de sentido común" que sabe que "Andalucía se construye desde el encuentro y no desde el extremo". El presidente del Gobierno no dudó en atizar a tanto a PP como a Cs por ese acercamiento. "No dicen 'no' a pactar con Vox, uno mira para el otro lado y el otro se ha entregado completamente; en vez de rebatirlo abraza los argumentos de la derecha", reprochó.

La "recentralizazión" del discurso ultra

En ese punto, Sánchez, que ha salido en volandas del recinto, ha presumido de que es un Ejecutivo socialista el que ha empezado a hacer políticas migratorias, inexistentes con el mandato de Mariano Rajoy. Y ha asegurado que, mientras siga al frente del Gobierno, "no se va a producir" esa recentralización de sectores como la educación, que las formaciones conservadoras defienden a cuenta de lo que consideran "adoctrinamiento" en Catalunya.

Entre el trabajo que dijo que le queda por hacer, Sánchez se refirió a la implantación de la educación gratuita y universal de 0 a 3 años y la casi gratuidad de las matrículas universitarias. Antes de eso, confirmó que este viernes el Consejo de Ministros aprobará la propuesta para la reforma constitucional en la parte referida a los aforamientos de los cargos públicos.

El "blanqueo" del discurso ultra

La candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, por su parte, también ha agitado ese miedo a la ultraderecha, cargando contra quienes "blanquearon esos discursos" y "no descartan apoyarse en sus votos para gobernar", insistiendo en que "eso lo tienen que saber los andaluces antes de ir a votar el domingo".