Sánchez y Turull inician una huelga de hambre indefinida

Jordi Sànchez y Jordi Turull harán una huelga de hambre indefinida que no va "contra nadie" sino que busca "remover conciencias". Así lo ha avanzado el abogado Jordi Pina en un escrito en que los presos justificaban la decisión para reclamar un Tribunal Constitucional "imparcial y diligente" que no obstaculice de manera "injustificada" los ocho recursos de amparo pendientes de resolver. Una medida que, aseguran, los "bloquea" la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde actualmente "depositan la confianza". El presidente del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, ha alertado del "potencial riesgo" de una huelga de hambre sobre la salud de los internos, no solo cuando esté más avanzada sino "desde su inicio".

Los mismos Jordi Sànchez y Jordi Turull han anunciado el inicio de la huelga de hambre en una tuit, una decisión que toman "con toda la fuerza y la dignidad de una acción amparada en la no violencia". En este sentido, aseguran que era una de las "pocas propuestas legítimas" que la situación de encarcelamiento los permitía salir adelante. Los dos presos han denunciado en el texto que ha leído su abogado el bloqueo "impuesto por el TC" para recurrir a la justicia europea, una circunstancia que asegura que puede comportar "perjuicios y daños irreparables" a los derechos fundamentales.



La misma alcaldesa de Barcelona ha mostrado su apoyo a los presos en ese intento de que sus demandas puedan llegar a la justicia europea.









Tot el suport a la denúncia que fan els presos polítics: bloquejar recursos per impedir l’actuació dels tribunals europeus és un abús inadmisible. Un TC que actua d’aquesta manera està posant en perill els drets de tota la ciutadania #Llibertatpresospolitics https://t.co/zGe2bnOKnO — Ada Colau (@AdaColau) 1 de diciembre de 2018

La defensa de los presos considera que los recursos de amparo admitidos por el alto tribunal no superan el 1,5%, mientras que en su caso los han aceptado todos "para, posteriormente, no resolver ninguno". El primer recurso de amparo se presentó el 22 de noviembre del 2017, "hace más de un año"."No pedimos al TC ningún trato de favor, pero no aceptamos una dilación injustificada. No pedimos que determinen a nuestro favor sino que se desbloquee, se admita o se desestime", han reflexionado en la carta.

Por su parte, Inés Arrimadas" ha descartado valorar la decisión de hacer huelga de hambre iniciada este sábado por expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconseller Jordi Turull, al considerarlo "una decisión muy personal". Pero ha reiterado que los políticos no pueden tener privilegios y no pueden pensar "que pueden hacer lo que quieran y estar por encima del resto de la ciudadanía", tras lo que ha defendido que su partido ha encabezado el debate para la eliminación de los aforamientos y los indultos.

En la rueda de prensa, Jordi Pina ha explicado que no ha "aconsejado ni desaconsejado nada" y que desconoce si otros presos iniciarán una protesta similar. Preguntado sobre Josep Rull, ha precisado que "no ha dicho que no hará huelga": "Quizá Rull la hará más adelante, no lo sé". Padrós ha asegurado que la decisión de los presos de hacer huelga de hambre es "razonada y libre de coacción".

Padrós, médico personal de los dos presos, ha explicado que fue requerido por Turull y Sànchez sobre esta cuestión y él ya les advirtió de los riesgos que una huelga de hambre tiene para la salud. "Cuanto más días estén de huelga, los riesgos para la salud son más grandes, pero los riesgos empiezan ya con el inicio de la huelga", ha apuntado. Ha remarcado que se tendrán que intensificar los controles de salud progresivamente. El también presidente del Col·legi de Metges de Barcelona dijo que la decisión de hacer huelga es "individual" y de cada uno de los presos.

Comisión de expertos

También ha constatado que, a pesar de que hay presos comunes que han hecho huelgas de hambre durante algunos días, esta decisión "no tiene precedentes" desde la transición. Por todo ello, ha anunciado la creación de una comisión de expertos presidida por el presidente de la comisión de deontología del Col·legi de Metges de Barcelona, Josep Terés. Sus miembros serán expertos en la gestión de este tipo de situaciones desde el punto de vista de la salud, ético y jurídico. Su objetivo será documentar e informar los medios, los responsables políticos y la ciudadanía sobre las obligaciones éticas que tienen los médicos que tienen que atender estos internos.

También apoyarán al equipo asistencial de la prisión y velarán porque no sufran ningún tipo de coacción. En este sentido, Padrós ha apuntado que el médico tiene que mostrar un "respeto escrupuloso" a la decisión del huelguista, al margen de si la comparte o no. En cuanto a la duración de la huelga, no ha querido avanzar acontecimientos. Sí que ha reconocido que un traslado en Madrid para asistir al juicio sería una "dificultad", y ha añadido que "no se han descrito casos de supervivencia más allá del mes y medio o los dos meses". "Pero son situaciones que yo espero que no vayamos a llegar", ha insistido.