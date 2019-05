«Se empieza desobedeciendo y se acaba fugado», avisa Arrimadas

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, advirtió ayer al presidente catalán, Quim Torra, de que «se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia».

En su última sesión de control al presidente de la Generalitat, antes de que tome posesión del escaño en el Congreso que obtuvo en las elecciones generales del pasado 28 de abril, Arrimadas arremetió contra Torra, que la semana que viene cumplirá su primer año al frente del Govern.

«No puede hacer balance porque no ha hecho nada. Usted es el presidente del lazo, que le funciona como una venda en los ojos, porque no quiere ver a más de la mitad de los catalanes que no queremos la separación», denunció Arrimadas, que acusó a Torra de no querer ver tampoco «el daño que ha hecho en nuestra sociedad este procés» ni «los problemas sociales de los catalanes».

En cambio, según Arrimadas, el Govern sí ha «enchufado a sus amiguetes con un sueldazo», ha «jaleado la violencia de los CDR» y ha concedido inicialmente la Cruz de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert pese a ser «una señora conocida por su xenofobia y reprobada por este mismo Parlamento». Además, dijo, el Govern «ha desobedecido a los tribunales».

«Yo solo le digo una cosa, señor Torra: se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo», comentó.

Para la líder de Cs en Cataluña, Torra es «un presidente imputado por desobediencia, tutelado por un fugado», por lo que debería «quitarse la venda amarilla de los ojos».

También le advirtió de que no deben confundir «a Cataluña con el independentismo» ni, «sobre todo», a Pedro Sánchez con España, porque «Sánchez es un presidente elegido, pero desde luego no está a la altura del gran país que es España».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se despidió la líder de Cs con una inusual contundencia, en su último duelo en una sesión de control en el Parlament.

«¿Oye este silencio, señora Arrimadas?, preguntó en tono irónico Torra desde su escaño, tras dejar pasar cinco segundos sin decir nada, emulando a Albert Rivera en uno de los debates entre aspirantes a la Moncloa en la campaña del 28-A. «Este silencio es lo que queda de su paso por el Parlament: la nada», le espetó.

Y prosiguió: «Usted no ha construido nada, no ha querido dialogar con nadie, ha crispado, ha querido romper y fracturar. Usted es la antipolítica. Usted quiere para este país el antipaís. La única política que tiene usted para Cataluña es aplicarle el artículo 155, es cargarse sus instituciones».

«No tienen absolutamente ningún proyecto. Por eso han fracasado y continuarán fracasando, ustedes están en liquidación en Cataluña», agregó el presidente catalán.