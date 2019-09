La sentencia del 1-O se conocerá antes del 12 de octubre, según el fiscal Zaragoza

El fiscal Javier Zaragoza ha explicado, durante una conferencia en Buenos Aires, que la sentencia del juicio del 1-O se conocerá en los primeros 10 días de octubre, según informa la Cadena SER. Zaragoza, que fue uno de los fiscales del juicio, ha señalado: "La sentencia, según mis informaciones, saldrá publicada creo que en los primeros diez días, cerca de la festividad del Pilar, del 12 de octubre".

"A primeros de octubre se dictará la sentencia, será publicada", ha remachado durante su intervención en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fiscales.

• Ricardo Gil Lavedra, Former Federal Appellate Judge and current Associate Judge of the National Supreme Court of

Justice, Argentina

• Javier Zaragoza Aguado, Prosecutor before the Supreme Court, Counter-terrorism Advisor, State’s Attorney General

Office, Madrid, Spain pic.twitter.com/wXxpNplfOI