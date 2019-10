"Sin incidencias" en el aeropuerto de Barajas pese al intento del Tsunami Democràtic

"Sin incidencias". El aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez-Barajas no ha sufrido ningún problema y sus accesos, a las 19 horas de este lunes, no estaban colapsados, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO 'in situ'. AENA y la Policía Municipal también desmienten que los accesos se hayan saturado, como pretendía 'Tsunami Democràtic'. Según la plataforma, 1.200 vehículos se desplazaban hacia la zona, pero por ahora no se han registrado problemas.

"A través de una acción sorpresa que ha comenzado hace pocos minutos, Tsunami Democrático ha desplazado miles de vehículos en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez con el objetivo de hacer llegar la movilización en repuesta a la sentencia a la capital de España", aseguraba la organización en un comunicado.

'Tsunami Democràtic', cuya dirección no se ha hecho pública, pedía que todos los ciudadanos madrileños que se sientan "indignados" con la sentencia acudan a la convocatoria para reclamar una "solución política" al conflicto catalán que pase por "el diálogo y la negociación".

"Con esta acción se quiere trasladar las consecuencias de la represión y de la falta de diálogo al núcleo económico del Estado, haciendo evidente que el conflicto político no sólo afecta Cataluña", concluyen.