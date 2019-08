Un sindicato policial pide medallas para los 'piolines' ante el Defensor del Pueblo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) -hasta las pasadas elecciones sindicales de junio la fuerza mayoritaria en el asociacionismo del Cuerpo Nacional de Policía- ha presentado este viernes un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que piden amparo en su exigencia al Ministerio del Interior de que conceda una condecoración y un distintivos específicos a los policías y guardias civiles que participaron en las operaciones Copérnico y Avispa en Cataluña, en octubre de 2017.

Esos nombres recibieron, respectivamente, los operativos especiales de los 6.000 antidisturbios y agentes de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy desplegó en Cataluña para intentar parar el referéndum secesionista convocado por la Generalitat, y a los que popularmente se conoce en Barcelona como "piolines", por haber estado alojados muchos de ellos en un ferry decorado con imágenes del famoso pájaro de los dibujos animados de la Warner Bros.

Los dirigentes del SUP Jacinto Morales y Alberto Prieto firman la petición. En ella, se quejan del incumplimiento de la Normativa recogida en la Ley 5/1964 de 29 de abril referente a la concesión de condecoraciones y distintivos.

DISTINTIVO

"El trabajo de la Policía Nacional en aquellas fechas -dice la queja-, impidendo, de un lado, la celebración de aquel acto ilegítimo para, posteriormente, investigar su organización y las implicaciones personales de quienes impulsaron aquel desafío al Estado de Derecho, ha sido fundamental para defender el orden constitucional".

Los firmantes demandan el ingreso de los agentes de ambas operaciones en la Orden del Mérito Policial, "con la condecoración que corresponda", así como "la creación de un distintivo -para llevar en el uniforme- de participación en el dispositivo de seguridad", peticiones que ven plenamente justificadas si ya antes se crearon distintivos especiales para los policías que custodiaron "ocasiones de especial trascendencia para la Nación, con lo boda real de S.M. los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia".

El escrito solicita al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a que inste al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a "no dejar una labor tan relevante sin reconocimiento profesional". El SUP pidió la medalla por primera vez en marzo de 2018, y aún no ha obtenido respuesta.

También sin respuesta ministerial, la Confederación Española de Policía (CEP) presentó en noviembre de 2017 una petición de medallas similar ante el ministro del Interior del gobierno popular, Juan Ignacio Zoido, bajo cuyo mando fueron desplegados los antidisturbios en Catalunya.

Según desveló el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a EL PERIÓDICO, los despliegues de antidisturbios recibieron el nombre de "avispa", en el caso de la Guardia Civil, por la finalidad de "penetrar en el panal" de la organización del referéndum, y "Copérnico", en el caso de la Policía Nacional, por el objetivo de "dar un giro copernicano" a la previsión de celebración del referéndum del 1-O.