El soberanismo choca por la respuesta institucional a la sentencia del 'procés'

El pleno extraordinario que se celebrará esta semana en el Parlamento catalán como reacción a la sentencia del 'procés' no ha acordado por el momento ninguna resolución, según ha podido saber El Periódico. Los grupos soberanistas no han llegado a ponerse de acuerdo a día de hoy para presentar una propuesta de resolución conjunta que les permita mostrar una imagen de unidad ante las duras condenas del Tribunal Supremo. El pleno aún no está convocado pero la junta de portavoces está reunido en estos momentos para fijar una fecha.

La iniciativa que había sobre la mesa aboga por la soberanía y la autodeterminación, pero los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) advirtiendo a los miembros de la Mesa de que un descarrile de la legalidad puede conllevar consecuencias penales, ha hecho que se enfríe la idea. Los socios de 'Govern' no quieren poner en riesgo las instituciones y mucho menos que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El president Quim Torra pidió comparecer ante el hemiciclo y el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aceptó su solicitud. Por lo tanto, el pleno podría celebrarse únicamente con la comparecencia del 'president' en el orden del día.

Fuentes de los partidos soberanistas señalan que seguirán trabajando para atar esta respuesta conjunta, aunque por ahora, no haya acuerdo.