El Supremo impide a Junqueras ser eurodiputado

Así no arreglaremos nada. Si a cualquier demanda que hacen los presos políticos catalanes se les niega su derecho a ejercer su opción por la que han sido, democráticamente, elegidos por la ciudadanía, después de ser parte de unas listas que no fueron impugnadas por las Juntas electorales, no parece, este hecho, muy demócrata. No vamos bien...