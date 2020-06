El Supremo verá en septiembre si Torra debe dejar el cargo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha puesto fecha para revisar la condena de la que en cierto modo depende el calendario electoral catalán. El 17 de septiembre celebrará una vista en la que estudiará el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a año y medio de inhabilitación por desobediencia. La fiscalía considera que no debería admitirse a trámite la impugnación del president. Mientras, Torra ha decidido responder con mutismo al calendario electoral que puede abrirse. Su entorno se limita a afirmar que su prioridad es la pandemia. JxCat debate varias opciones en un espacio interno por ordenar y ERC se queja de la falta de acuerdo para resolver el mapa electoral.

El alto tribunal ha hecho público el señalamiento en cuanto la Sala de Admisión compuesta por Manuel Marchena, como presidente, Vicente Magro y Juan Ramón Bergudo, ha decidido admitir a trámite el recurso de Torra. Pese a las reticencias fiscales, era lo previsible para no dejar al presidente catalán sin una revisión de su condena, aunque el caso no presenta excesiva complejidad, pues solo requiere determinar si Torra estaba o no en el legítimo ejercicio de un derecho a la Junta Electoral Central cuando le requirió retirar el lazo amarillo de la fachada del Palau.

Fuentes del alto tribunal han señalado a este diario que debido a la escasa dificultad el tribunal de cinco magistrados que revisará la condena podría tenerla lista en una semana o incluso antes tras la celebración de la vista, en la que el abogado de Torra, Gonzalo Boye, explicará sus argumentos contra la condena.

La Sala Segunda de Supremo tiene que pronunciarse sobre el cambio de magistrado que redacte la sentencia.