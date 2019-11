El TC empieza a abordar hoy los recursos de Junqueras que pueden romper su unanimidad

El pleno del Tribunal Constitucional comenzará a abordar este miércoles dos de los recursos presentados contra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, con los que se puede poner fin a la unanimidad que ha caracterizado hasta ahora la resolución de las impugnaciones relacionadas con el 'procés'. No obstante, la división en el sendo del tribunal de garantías ya quedó patente en el anterior pleno cuando se avaló la mayoría del Código Civil catalán por siete votos a cinco.

La reunión, que comienza con un día de retraso, ya que ayer se pospuso ante la presencia de los Reyes en el Consejo General del Poder Judicial, incluye en su orden del día el recurso presentado por Junqueras contra la decisión del instructor de la causa en el Supremo, Pablo Llarena, de mantener la prisión preventiva que dictó contra él la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Como todas las impugnacionas interpuestas en el 'procés' se admitió a trámite, en este caso en mayo de 2018, y aún no se ha resuelto el fondo.

El segundo que estudiara entre hoy y este jueves es el presentado contra la decisión de Llarena de impedir, en enero de 2019, la salida del líder de ERC para tomar posesión en la sesión constitutiva del Parlament como diputado electo. El ponente del de la prisión es el propio presidente del tribunal, Juan José González Rivas. Al llevarla por primera vez a pleno se comprobó que había magistrados partidarios de incluir otros argumentos en función de la última doctrina al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el segundo de los casos, la ponencia es del magistrado Juan Antonio Xiol, quien propone dar la razón a Junqueras en lo referido a la prohibición recibida para tomar posesión de su escaño pese a no haber sido aún condenado en la causa. No obstante, el magistrado les permitió delegar el voto para no alterar las mayorías parlamentarias como si se padeciesen una "incapacidad legal prolongada" al estar presos.

En julio fue cuando se produjo el primer episodio en el que los doce magistrados que componen el alto tribunal se partieron en dos, pero fue en uno de los asuntos considerados de entidad menor. Se trataba de revisar una sanción penitenciaria impuesta a Jordi Sànchez por participar en campaña desde prisión. Los magistrados discrepantes culparon a sus compañeros de olvidar la jurisprudencia del Constitucional para no ampararle. Fue entonces cuando se decidió no resolver los recursos del 'procés' hasta conocer la sentencia que debía dictar el Supremo para no interferir en absoluto.