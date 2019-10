Tensa cautela en Palacio ante un fallo en diferido

La difusión de una parte del contenido de la sentencia del juicio del procés sorprendió a todos los poderes del Estado en el desfile del Doce de Octubre, en el paseo de la Castellana de Madrid. Al acabar, la mayoría de los representantes de la política y del poder judicial acudieron al Palacio Real, donde Felipe VI ofreció su tradicional recepción para celebrar la fiesta nacional. Los periodistas que estaban mezclados con los más de 1.200 invitados en el Comedor de Gala se fueron rápidamente hacia el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena. El magistrado mostró su disgusto con las informaciones sobre el inminente fallo, que en principio tiene previsto comunicar mañana, e insistió en no comentarlas porque puede haber «discrepancias hasta el último momento» y una sentencia, añadió, no es tal hasta que no la ha firmado «el último» juez.

Pocos minutos después habló el presidente en funciones, Pedro Sánchez (PSOE) que, como Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs), prefirieron esquivar el asunto hasta no conocer el contenido oficial de la resolución. El jefe del Ejecutivo sí que avanzó que hará una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa cuando el fallo se haga público y se mostró confiado en que la Generalitat respete la legalidad, aunque teme que el impacto en Cataluña dé paso a días «difíciles».

Sánchez insistió en que su Gobierno, pese a estar en funciones, está preparado para cualquier escenario y ha tomado buena nota de los acontecimientos del 2017. «Lo digo sin intención de crítica, pero hemos aprendido», declaró en una conversación informal con los periodistas, antes de añadir que espera que los dirigentes de JxCat y Esquerra también hayan «aprendido». En este contexto, mostró su preocupación por el pleno que los grupos independentistas barruntan celebrar esta misma semana. «Están apercibidos y la Mesa sabe lo que hay», subrayó.

El jefe del Ejecutivo en funciones añadió que, si debe adoptar alguna medida extraordinaria para garantizar la seguridad o el funcionamiento de las instituciones catalanas, se pondrá en contacto con los dirigentes de los otros partidos para tratar de compartir las decisiones y buscar el máximo apoyo posible. En este sentido, Casado apuntó más tarde que ha hecho saber a Sánchez en varias ocasiones que podrá contar con el PP. «El Gobierno tiene esa red», añadió. «Le he dicho que aquí estamos para whatever it takes [para lo que sea necesario]», tomando la famosa frase que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, expresó en el 2012 para defender el euro.

Las publicaciones sobre la sentencia se impusieron en las conversaciones de los múltiples corrillos y desplazaron los comentarios sobre el bloqueo político y las elecciones del 10-N.