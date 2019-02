Con el juicio a la vuelta de la esquina, el Gobierno central va a activar todos sus resortes con el propósito de rebatir el relato independentista y evitar que se propague por altavoces internacionales. Con este objetivo, el Ministerio de Exteriores lanzó ayer un vídeo promocional titulado This is the Real Spain para contrarrestar la «propaganda independentista». La iniciativa parte de España Global, la secretaría de Estado que dirige Irene Lozano, y el vídeo ha sido elaborado por el creativo Manu Cavanilles.

Subtitulado en inglés, la pieza audiovisual es una sucesión de apariciones de relevantes personalidades como el cocinero José Andrés, que presenta a España como un país de «inclusión, diversidad y progreso»; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; el montañero y aventurero Jesús Calleja; el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el italiano Pierre Moscovici; el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría; la bióloga molecular María Blasco; la directora de cine Isabel Coixet, y el periodista Iñaki Gabilondo.

El vídeo busca difundir entre la opinión pública nacional e internacional la imagen de que España es una democracia consolidada y con un sistema de libertades homologables al de cualquier país europeo. Para ello, menciona el Democracy Index del diario The Economist, que considera a España como una de las únicas 20 democracias plenas del planeta, y a Freedom House, que en su clasificiación de países según su nivel de libertad sitúa a España entre los países libres con una puntuación de 94 sobre 100, superior a la de Francia o Alemania.

«No hay nada como la verdad», añade Coixet.