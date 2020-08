Todos miran al Rey emérito

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, acusó ayer a Podemos de iniciar una «persecución» contra el Rey emérito, a pesar de que no está imputado ni inmerso en ninguna causa, para que no se hable de su «chapuza» sanitaria en la gestión del coronavirus ni del llamado caso Dina que afecta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Además, recriminó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no «pare en seco» al líder morado y permita «ataques» a la monarquía.

«El objetivo que tiene Podemos es hablar mucho del Rey emérito y de la monarquía para no hablar de las cosas que deberían preocupar al Gobierno», recalcó Maroto, quien subrayó que a los españoles lo que les «preocupa» son los rebrotes del coronavirus y cómo afecta el covid-19 a la economía.

El dirigente del PP defendidó ayer que se apliquen a todos las mismas leyes y criterios y destacó que en la investigación de la Fiscalía abierta al Rey emérito «no hay ninguna sentencia ni ninguna acusación».

Tras subrayar que el PP defiende que la ley sea «igual para todos», señaló que se está llevando a cabo una «persecución» contra Juan Carlos I «como si hubiese un asunto sentenciado, firme y estuviese absolutamente claro» lo que ha ocurrido.

Dicho esto, señaló que el Rey emérito tiene «más claros que oscuros» como otras personalidades y figuras históricas que han ocupado puestos relevantes, por lo que ha recriminado a Podemos que «oculte» su legado y «solo quiera poner el foco en una parte» con el objetivo de «derribar» el sistema de la monarquía parlamentaria.

El argumento del PP contra podemos fue replicado por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ciudadanos presentó una petición de reconsideración ante la Mesa del Parlamento catalán para que no se celebre el pleno monográfico sobre la Monarquía que está previsto para hoy y que ha sido propuesto por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Para el partido naranja la propuesta de Torra de que abdique Felipe VI, tras la marcha de Juan Carlos I al extranjero, supera las competencias de la Cámara catalana.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusó ayer a Torra, de convocar un Pleno extraordinario en el Parlamento catalán sobre la monarquía para tapar «su nefasta gestión» de la crisis del coronavirus.

«Pese a que Cataluña suma más de 83 mil contagios y 61.300 nuevos parados, el separatismo prefiere convocar un pleno para hablar sobre la monarquía», señaló la líder de la formación naranja en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, en el que también aseguró que los partidos independentistas dejan para septiembre la petición de Cs para «una sesión específica sobre sanidad» y optan ahora por debatir sobre la Jefatura del Estado. «Solo quieren tapar su nefasta gestión», zanjó la líder de Ciudadanos. H