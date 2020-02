Torra acepta iniciar el diálogo con Sánchez pero quiere detallar las condiciones previamente

El presidente Quim Torra ha afirmado que el Govern está dispuesto a inicar la mesa de diálogo bilateral con el Estado pero siempre que se definan previamente, por parte de equipos técnicos de ambos gobiernos, las "condiciones y garantías" para esta reunión que ha mostrado su disposición a presidir cada vez que se produzca.

Es más, ha advertido que consultará a los partidos y entidades independentistas la respuesta a la oferta de Sánchez de reunir la mesa este mes de febrero, tal como acordó con estas entidades y partidos el 15 de enero. Torra ha sido mucho menos entusiasta que Sánchez sobre el éxito de esta iniciativa de diálogo y preguntado sobre si se abre una nueva etapa ha afirmado que "Seguimos pendientes de saber si es un cambio de ciclo, me hubiera gustado que el presidente Sánchez me hubiera anunciado su propuesta, la desconozco, no sabemos la propuesta del Gobierno, nosotros la hemos hecho una y otra voz, llevamos años poniendo esta propuesta".

Ir a la raíz

Torra ha reclamado que los presos independentistas y los dirigentes desplazados al extranjero formen parte del diálogo .Y ha insistido en que la mesa no ha de abordar las cuestiones sectoriales que le ha planteado por escrito Sánchez en ámbitos como la financiación autonómica. "Cuanta democracia es capaz de asumir el Estado, esto está en juego en estas mesas", ha insistido Torra.

"Hablamos mucho de gestos, y lo que queremos son soluciones, abordar el conflicto de Cataluña, que es de soberanía", ha insistido en su intervención tras la reunión de algo más de una hora y cuarto con Sánchez en la Generalitat.

Torra ha afirmado que algunas de las promesas que le ha lanzado Sánchez en su documento podrían abordarse en un solo consejo de ministros.