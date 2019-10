Torra afirma en la CNN: «A mí no me representa la violencia y la condeno»

El president afirmó ayer, en una entrevista en la CNN, que «cualquiera que haya cometido un acto violento debe ser castigado». «Siempre he estado al lado de un movimiento pacífico y democrático con la bandera del diálogo y de la no violencia. Me mantengo aquí y nunca saldré de aquí». «A mí no me representa la violencia y la condeno».

La entrevista llegó en un día en que se pusieron de manifiesto en el seno del Govern dos versiones diferentes sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra en relación con la violencia de los últimos días. A mediodía, el consejero de Interior, Miquel Buch, afirmaba que la policía catalana «ha estado a la altura» y mostraba su confianza en los agentes, a quienes no se ha abierto por el momento ningún expediente. Una hora más tarde, Quim Torra comparecía para exigir una investigación interna para «depurar responsabilidades» si se constata mala praxis. Se trata, según el president, de evaluar si se ha respetado el protocolo de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Y anunció la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre los disturbios, que trabajará con la «máxima transparencia».