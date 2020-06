Torra critica a Zapatero por su visión del proceso estatutario

El president Quim Torra respondió ayer a la entrevista concedida por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez zapatero, a 'El Periódico de Catalunya', con motivo del décimo aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

En la entrevista, Zapatero defiende su conocida y polémica frase apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña y afirma:Hombre, podría haber añadido: y quitaré todo lo que sea inconstitucional, pero se presupone porque en efecto, no iba a apoyar algo que fuera inconstitucional. En un tuit, Torra respondió ayer:menosprecio a la voluntad del pueblo de Cataluña e inutilidad de un diálogo con el Estado con el límite constitucional. En un acto público, Torra invocó el derecho a no renunciar a desobedecer de forma no violenta para conseguir la independencia de Cataluña, que calificó de irreversible.

También el expresidente Carles Puigdemont, en Twitter, cargó contra el Estado por esa sentencia. diez años después, el Estado no ha hecho ninguna rectificación, ni ha hecho ninguna autocrítica. Al contrario.

Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno catalán y dirigente de ERC, afirmó que la sentencia dio la razón a los que siempre hemos defendido la independencia como única salida para nuestro país. Hoy tenemos más razon y razones que nunca.

INVOCACIONES AL DIÁLOGO

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, apuntó, en su valoración sobre ese proceso estatutario que Diez años después de la sentencia del TC sobre el Estatuto solo hay un camino para avanzar: máxima unidad, buen gobierno y voluntad y capacidad negociadoras. Iceta mostró la disposición del PSC al diálogo.

También se refirió a la sentencia del Estatuto la líder de los comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, apostó por un reset y por un nuevo catalanismo que crea en el diálogo y apueste por un nuevo gobierno que lidere la reconstrucción.