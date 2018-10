Torra dejará caer a Sánchez si no hay un referéndum

Como dice el tópico, la mejor defensa es un buen ataque. Así ha actuado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su intervención en el inicio del debate de polítcia general en el Parlament. Ha hecho, sí, autocrítica sobre la violencia independentista y la falta de unidad y claridad del independentismo. Pero ha anunciado que ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclama una negociación inmediata porque, si antes de noviembre no se acepta un referéndum de autodeterminación, el independentismo dejará de apoyar a Sánchez en el Congreso.

"Si no hay una propuesta para ejercer la autodeterminación de forma pactada, vinculante y reconocida internacionalmente antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabildiad en el Congreso al señor Sánchez", ha solemnizado Torra. Un 'president' que ha recuperado el tono más contundente en favor de implementar los resultados del referéndum del 1-0 y la proclamación de la independencia.

Pero, una vez más, ha dejado en el aire la concreción de cómo piensa aplicar tal referéndum, más allá de afirmar que se actuará "adecuando a la legalidad la voluntad mayoritaria de los ciudadanos". Y anunciando lo ya conocido: un proceso constituyente para debatir con la ciudadanía el embrión de una futura Constitución catalana y una marcha por los derechos civiles sociales y nacionales. Y sí, desde el punto de vista verbal, ha vuelto a advertir al Ejecutivo socialista de que el Govern avanzará "sin más espera" para hacer efectiva la república.

Tampoco ha habido concreción, más allá de las amenazas, sobre la respuesta que dará a las eventuales sentencias condenatorias a los procesados por el 1-0. "Será un punto de inflexión y no retorno de esta legislatura", ha vaticinado, y ha añadido que la condena legitimará "la aplicación del derecho de autodeterminación".

Buch comparecerá

Torra ha iniciado su intervención con autocrítica y aunciando una comparecencia del 'conseller' de Interior, Miquel Buch, sobre la polémica actuación de los Mossos d'Esquadra el sábado en el centro de Barcelona y este lunes a las puertas del Parlament, enfrentándose a grupos independentistas. El 'president' ha sido autocrítico, no sobre la actuación policial sino sobre la situación del independentismo y la violencia.

Ha reclamado "más inteligencia a todos, responsabilidad a todos, autocrítica a todos, nosotros en el Govern los primeros, siempre que sea necesario". En este sentido, ha reclamado al soberanismo unidad y que deje de "mirarse de reojo". En este sentido ha admitido que "una parte de la población no comprende nuestra acción política, es responsabilidad nuestra y mía, hemos de hablar más claro y que todos puedan compartir el camino trazado" parah acer efectiva la república. "Hay que volver al trabajo unitario y que se acabe el mirarse de reojo constante", ha proclamado.

Un mensaje al que ha acompañado nuevas reclamaciones de "unidad, espíritu constructivo y acción no violenta" así como una "cadena de complicidades" sin la cual "será muy difícil que ganemos, y quiero que ganemos". En este sentido también se ha hecho eco de la exigencia de una parte del independentismo de más concreción y ha sido entonces cuando ha desviado este malestar hacia el Gobierno del PSOE. "Basta de amenazas y vaguedades, hay que tomar decisiones y propuestas concretas, hemos sido más pacientes de lo que nos exigía la ciudadanía". "No quiero volver a oir hablar de diálogo -ha subrayado respecto al Ejecutivo del PSOE- si no se ejerce y no se concreta con claridad".

Agenda social

Tras repasar los pasos a favor de la república -foro cívico, constituyente, marcha por los derechos sociales, civiles y nacionales- y resumir los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Torra ha iniciado un repaso a las medidas sectoriales del Govern para tratar de hacer frente a las críticas de inacción gubernamental durante los primeros meses del mandato. Un repaso casi telegráfico en el que se ha limitado a apuntar, sobre la grave crisis de los menors no acompañados, que se ha hecho un "esfuerzo" desde el Govern para resolver una situación "excepcional".

Leyes sociales

Torra ha vuelto a amenazar con aprobar de nuevo las leyes sociales cercenadas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno del PP, si el actual Ejecutivo del PSOE no retira estos recursos. "Si el Gobierno de Sánchez no retira los recursos los volvermos a aprobar en el plazo aprobado por una resolución del Parlament, en diciembre". En este ámbito ha admitido que se está negociando con el Gobierno socialista la implementación de alguna de estas leyes: la de limpuestos a las viviendas vacías, el cambio climático y los activos no productivos de personas jurídicas. De tal forma que en paralelo a las amenazas a Sánchez en el flanco soberanista, la negociación sigue existiendo con la administración central. En paralelo el Govern sigue preparando las medidas para volver a poner en marcha la ley 24/2015 (fruto de una Iniciativa Legislativa Popular) en materia de vivienda y pobreza energética, y del derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social.