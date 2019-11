Torra lamenta la falta de propuesta sobre Cataluña en el acuerdo PSOE-UP

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado, en relación al preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos firmado ayer, la referencia al diálogo interno en Cataluña para garantizar la convivencia. "Quiero pensar que [el pacto] abordará la ley mordaza, la reforma laboral, de alquileres, que acabará con la represión, podrán hablar de la libertad de los presos políticos en el consejo de ministros", ha afirmado el 'president' sobre el papel de los 'comuns' en ese pacto, citando también el derecho a la autodeterminación. "Me hubiera gustado saber cual es la propuesta de este pacto para Cataluña", ha lamentado.

Jéssica Albiach, de Catalunya en Comú Podem, ha defendido ese acuerdo y ha pedido al 'president' que facilite la investidura. "La alternativa es repetición electoral o una gran coalición entre el PSOE y el PP", ha subrayado en este sentido preguntándole a Torra cual es la mejor alternativa para Cataluña.

Sobre el pacto progresista en España, ERC ha reprochado la repetición electoral. "El problema de Cataluña no es de convivencia aunque lo fije el acuerdo", ha denunciado Sergi Sabrià en nombre de los republicanos. "Nuestra respuesta es crecer, en las urnas", ha añadido. "Sin 'sit and talk' [sentarse y hablar nuestra respuesta es un no" y ha insistido en reclamar "amnistía" y "urnas".

EQUILIBRIOS SOBRE LA JUNQUERA

En relación al bloqueo de la frontera por la Junquera, a preguntas del PSC, Torra ha defendido que se garantiza la libre circulación de bienes y personas y el "derecho a la protesta" y ha citado las movilizaciones de taxistas o controladores aéreos. "No mire el dedo sino la luna, el problema es el conflicto político", ha replicado a Iceta, que ha calificado de "perjudiciales" para el país y ha reprochado el 'president' la simpatía por los sectores radicales. De nuevo el líder socialista ha emplazado a Torra a dimitir si no es capaz de defender los intereses de Cataluña.

EVITANDO POLEMIZAR CON TORRENT

Por otra parte, Torra ha mostrado el apoyo al presidente y la mesa del Parlament, investigados por la fiscalía española por la votación de este martes sobre la autodeterminación. "Se ha votado siempre en este Parlament, que Cataluña se reconoce a sí misma el derecho a la autodeterminación".

En relación a la polémica con el presidente del Parlament, que convocó el pleno de la cámara a primera hora de la mañana sin aviso al Govern, Torra ha evitado el conflicto: "Expresamos en una carta que no se nos había informado, lógicamente seguimos manteniendo la reunión del consell executiu".

El PP ha vuelto a reclamar elecciones autonómicas "porque esta legislatura ya no tiene sentido", según el popular Alejandro Fernández, quien en su pregunta ha querido cargar contra la situación de Torra y del Govern.

Y la líder de Ciutadans, Lorena Roldán ha pedido a Torra que en el juicio por desobediencia de la semana próxima "reconozca sus errores y pida perdón, que en lugar de alentarla, condene la violencia", en lugar de jactarse ante el juez de la desobediencia, en relación a la polémica de los lazos amarillos y las pancartas en el palau de la Generalitat.