Torra recurre ante el TSJC la nueva causa por desobediencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de súplica contra la nueva causa por desobediencia abierta contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta investigación atañe a la negativa del 'president' a retirar otra pancarta, en este caso, el pasado septiembre, con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados'.

El TSJC acordó en un auto, el 3 de febrero, investigar a Torra por haber desoído una orden dictada por el tribunal para quitar del balcón del Palau de la Generalitat esa pancarta, finalmente retirada por los Mossos d'Esquadra. En su recurso, el 'president' pide "revocar" la resolución por "falta de imparcialidad y por constituir una injerencia ilegítima en el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Torra, que ya fue condenado por el TSJC a año y medio de inhabilitación, aunque la sentencia aún no es firme, por negarse a retirar a tiempo en periodo electoral una pancarta en favor de los presos, alega que los tres magistrados firmantes del auto "han participado en otra causa por delito de desobediencia" contra él: Jesús Barrientos, Mercedes Armas y Carlos Ramos.

Sobre Ramos -que "ocupa su plaza en el TSJC gracias a la propuesta formulada por el PSC" en el 'Parlament'-, el recurso señala que, al ser "designado por segunda vez instructor de una causa que versará sobre el mismo objeto que el anterior, está claramente contaminado".

Torra invoca, además, el artículo 57 del 'Estatut' para subrayar que, como diputado del 'Parlament' en el momento de los hechos, disponía de "inviolabilidad" por los votos y las opiniones que pudiese emitir en ejercicio de su cargo. Según Torra, hay en este caso una "insoportable injerencia del poder judicial en la actividad del poder legislativo y ejecutivo".

"Persecución política"

Argumenta asimismo que "la exhibición de símbolos o mensajes no es una actividad administrativa" y remarca que la pancarta "no es distinta del lazo amarillo" que luce Torra en la solapa en sus actos públicos o de "los colores de España que otras autoridades lucen en sus muñecas". El 'president' denuncia que "esta resolución, dictada por magistrados no imparciales", es una nueva expresión de "persecución política de carácter ideológico".

"Las pancartas no gustan, el mensaje político disgusta enormemente y sobre todo, más que apartar al 'president', se persigue un efecto desaliento. Venga quien venga a presidir la Generalitat en los años venideros, lo que tendrá que tener en cuenta es que no todos los carteles y simbología exhibida en edificios públicos serán del gusto del poder judicial, elegidos muchos de sus miembros por extracción partidista", añade.