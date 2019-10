Torrent y Colau unen a entidades económicas y sociales para "desescalar" el conflicto

El presidente del Parlament, Roger Torrent; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han forjado una alianza con UGT, CCOO, las patronales Foment del Treball y Pimec, el Cercle d'Economia, LaFede.cat, la Taula del Tercer Sector y la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) para crear un "espacio de trabajo" contra la violencia y la judicialización derivada del proceso independentista.

Esta misma tarde han celebrado una reunión en el Parlamento catalán en la que no ha participado nadie del Govern. Según fuentes consultadas, "se esperaba a algún representante de la Generalitat pero no ha asistido". La no presencia de Quim Torra alegando motivos de agenda (el encuentro se ha improvisado) reproduce la ausencia de la alcaldesa, también por razones de agenda, esta mañana en la reunión que el presidente ha celebrado con los alcaldes de Lérida (Miquel Pueyo), Gerona (Marta Madrenas) y Tarragona (Pau Ricomà).

Las mismas fuentes explican que la ausencia de Colau a dicha reunión obedece, realmente, a no querer participar en una escenificación de Torra con la alcaldesa al lado. No tenía sentido salir con Torra para no decir nada, sostienen. Algo, la ausencia de contenido, que no presagiaba los primeros contactos entre Colau y Torrent para llevar a cabo la reunión celebrada esta tarde: Hemos visto que la intención de trabajo era otra.

TRANSVERSALIDAD

Esta unión se ha mantenido con "instituciones y entidades sociales y económicas que representan una amplia transversalidad del país", según las fuentes. Gente con diferentes posiciones tanto en lo que se refiere al eje nacional como en lo social y económico. Del encuentro han salido dos objetivos claros, uno a más largo plazo: Dibujar medidas de calado que permitan acabar con la judicialización y conseguir una solución democrática al conflicto político; y una a más corto plazo que sería: Contribuir a desescalar la violencia que se ha instalado actualmente en la ciudad.

El espacio de trabajo creado tiene "vocación de continuidad y la voluntad de ampliarse a más actores institucionales y sociales" para que su representatividad sea la mayor posible. Y trabajará con discreción" para conseguir sus objetivos. Las mismas fuentes apuntan que pese a la no presencia del Govern, este se ha mostrado dispuesto a participar en futuras reuniones: Si este espacio cuaja, no se entendería que el Govern no participara.