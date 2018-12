Torrent pide «unidad de acción» independentista para avanzar

El presidente del Parlament, Roger Torrent, pide «recoser» las relaciones entre las fuerzas independentistas en Cataluña para recomponer una «unidad de acción», ya que sin ella considera que «no se avanza» en el «proceso de construcción de la república». «Si las formaciones independentistas no actuamos desde la unidad no avanzaremos, o dicho de otro modo, siempre que hemos avanzado ha sido a partir de la unidad de acción», ha indicado en declaraciones a Efe.

«Hemos de ser capaces de dibujar mejor hacia dónde vamos, sintetizando los matices distintos en una estrategia compartida», añade. Dicha estrategia, ha explicado, tiene que permitirles «afrontar la agenda de los próximos años sabiendo muy bien los pasos a dar», si bien reconoce que el independentismo debería ser capaz de «explicar mejor» su «proyecto de futuro».

Respecto a los motivos que han debilitado la unidad independentista, ha indicado que en los últimos meses han tenido que afrontar «una represión muy dura, y esto tiene consecuencias, tener presos políticos y exiliados es evidente que pesa». «Ahora bien –ha puntualizado–, han pasado los meses y ahora no tenemos excusa para no dibujar esta estrategia compartida, lo tenemos que hacer, porque si no es con unidad de acción no avanzaremos».

PETICIÓN A SÁNCHEZ / Torrent también emplaza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desmarcarse de «la derecha más dura», que a su juicio representan hoy el PP, Ciudadanos y Vox, y a actuar como un «estadista» para resolver democráticamente el «conflicto político» en Cataluña. Torrent reconoce que «la música» del actual Gobierno «ha cambiado» con respecto a lo que decía el Ejecutivo de Mariano Rajoy, «pero esto no se ha concretado en hechos» ni en «pasos determinantes» para resolver el contencioso. Sin embargo, «el PSOE tiene una oportunidad muy importante en estos momentos» para ocupar «el centro del espectro político español», ha destacado.

Sobre la apelación desde el ámbito de la antigua Convergència a pactar listas unitarias cara a la candidatura para las próximas elecciones, Torrent recuerda que «el gran motor del independentismo es su riqueza ideológica y de pensamiento». Esta riqueza, ha añadido, «hace que en el independentismo esté representado desde la derecha y el centroderecha hasta la izquierda antisistema, pasando por el espacio de la izquierda socialdemócrata».

Sobre el hecho de que ERC esté ultimando una candidatura con formaciones de la izquierda vasca y gallega (Bildu y BNG) y haya descartado una alianza con el espacio que lidera Carles Puigdemont, Torrent se ha mostrado rotundo: «ERC no veta a nadie, al contrario, intenta seducir a cuántos más votantes mejor hacia el proyecto de la república». «No me corresponde solo a mí decidir lo que hará ERC en las europeas, sino al conjunto del partido, pero todos sabremos encontrar la forma de maximizar el número de votos independentistas en un Parlamento Europeo que será fundamental» para que «Cataluña pueda ver reconocidos sus derechos», ha explicado.