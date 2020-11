Trapero: "Todos pudimos haber hecho las cosas mejor el 1-O, yo el primero"

"Todos pudimos haber hecho las cosas mejor, yo el primero". Han sido las primeras palabras del 'major' de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su primera intervención pública tras recuperar el mando de la policía catalana. En un acto en el que ha estado arropado por el consejero Miquel Sàmper y por la plana mayor de mandos de los Mossos, Trapero ha asegurado que trabajará para intentar "mejorar la confianza institucional" en el cuerpo y ha anunciado como prioridad que potenciará la labor de los Mossos en el ámbito social.

Había expectación por las primeras palabras de Trapero, que de entrada ha abordado los hechos del otoño del 2017 que le valieron su destitución primero, y un juicio por sedición y desobediencia después en el que finalmente resultó absuelto. Y lo ha hecho con autocrítica y reflexión: "Todos lo podíamos haber hecho mejor, yo el primero. Y no me cuesta reconocerlo. He tenido tres años para reflexionar y pensar", ha dicho.

Ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el general jefe de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía Nacional y les ha anunciado su voluntad de verles y poner el cuerpo de los Mossos a su disposición: "Me he encontrado la mejor de las respuestas".