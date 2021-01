El TSJC mantiene las elecciones catalanas el 14-F de forma cautelar

Las elecciones en Cataluña se mantienen el 14 de febrero. El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha decidido estimar las medidas cautelarísimas de forma definitiva hasta que resuelva las impugnaciones presentadas por un ciudadano particular y varias formaciones extraparlamentarias contra el decreto del Govern que posponía las urnas hasta el 30 de mayo.

El tribunal aceptó el martes de forma provisional dejar sin efecto la postergación y no ha modificado este jueves su posición tras estudiar las alegaciones de la Generalitat. La fiscalía coincidió con el TSJC en que si el decreto no se paraliza de forma cautelar y acaba anulado, "con toda probabilidad, si no plena seguridad", para entonces sería ya "inviable" celebrar las elecciones el 14-F, con lo que los recursos "perderían su finalidad". El Govern, en cambio, sostuvo que "no hay ninguna razón" para tumbar el decreto y expresó su "preocupación, perplejidad e indignación" por lo que tachó como "judicialización de la pandemia".