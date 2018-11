Unizar, entre las 26 universidades en las que se celebrará un 'referéndum' sobre la Monarquía

Se prepara un "diciembre caliente" en más de la mitad de las universidades públicas española que celebrarán en las próximas semanas referéndums no vinculantes sobre la continuidad de la Monarquía. Así ha definido Vicky, representante de la plataforma que realizará la consulta en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el camino que iniciarán este jueves la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), gérmen de este movimiento, con la celebración de las primeras votaciones sobre el modelo de Estado.

Y es que, varios estudiantes de la UAM pusieron hace un mes los cimientos para que esta oleada de consultas se haya expandido rapidamente por el resto de universidades del país hasta alcanzar a 26 de las 50 universidades públicas. Unos referéndums en cuyas papeletas constarán dos preguntas. "Estás a favor de abolir la Monarquía como forma de Estado e instaurar una República?" será la primera cuestión que tengan que responder los votates. En caso afirmativo, deberán señalar si están "a favor de la apertura de procesos constituyentes para decidir qué tipo de República".

"Haciendo historia"

"Creo que estamos haciendo historia", así de clara se ha mostrado Lucía Nistal, una de las impulsoras de la inicitava en la UAM, que cree que así conseguirán la posibilidad de "opinar sobre algo que nunca les han preguntado: la continuidad de la Monarquía". Y es que, Nistal ha señalado este martes, en una rueda de prensa en el Teatro del Bario de Lavapiés, la necesidad de replantearse la función de Felipe VI y de una institución monárquica "antidemocrática", "anacrónica" y "heredera directa de la dictadura".

El referéndum, aunque no será vinculante, supondrá un "acto impugnatorio", según han señalado los organizadores, que ya saben que se tendrán que enfrentarse a su punto débil: su incapacidad para controlar el doble voto. En este sentido, se han defendido en que la Ley de Protección de Datos prohibe que tengan bases de datos para controlar el censo. "Las exigencias de control y de que todo sea asegurado se lo transmitimos a las instituciones, a ver si se deciden a hacer un referéndum vinculante", ha sentenciado Nistal.

40 años de la Constitución

En el aniversario de los 40 años de la Constitución española es donde se encuentra uno de los principales argumentos esgrimidos por los estudiantes. Así, en un comunicado refrendado por todas las universidaes dejaban patente que son "la juventud que no quiere seguir aceptando una Monarquía impuesta, ni un régimen impuesto y cerrado con candado por ya 40 largos años".

"El 80% de la población no ha podido formar parte de la decisión del modelo de Estado", ha reivindicado Marta, alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Una queja compartida por todos sus compañeros y en especial por Sergi, por la Universidad de Barcelona (UB), que recordó que en "España tenemos una Monarquía que no fue votada por el pueblo y que no esta legitimada por parte de la sociedad".

Universidades catalanas

Muy presentes han estado en el acto la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Universidad de Barcelona (UB) que celebrarán el referéndum el próximo martes 4 de diciembre. Pablo, de la UPF, ha señalado desde el principio que Catalunya "está perdida totalemtne para la monarquia y para Felipe VI" después del discurso del rey dos días después del 1-O. En esta línea, ha asegurado que las universidades catalanas apoyarán el referéndum porque "una lucha por decidir la forma del Estado puede ser la unión entre los diferentes pueblos de España".

Más tajante fue Sergi que, a tenor de las cargas policiales producidas durante el referéndum celebrado en Catalunya, ha criticado al Estado por intentar "reprimir y acabar con cualquier movimiento que cuestione el modelo de Estado actual".