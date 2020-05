Valencia, Madrid y Andalucía atornillan al Gobierno para pasar a la fase 1

La Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía continúan sin digerir que su territorio o parte de él no hayan podido entrar ya en la fase uno de la desescalada. Consideran que el Ministerio de Sanidad no ha evaluado su situación con criterios puramente objetivos y reclaman que el Gobierno clarifique de inmediato qué parámetros utiliza para poder presentar este miércoles nuevos informes y progresar de etapa el lunes próximo.

La voz más llamativa es la del presidente valenciano, Ximo Puig. El dirigente socialista desplegó su agenda mediática este lunes para lamentar, en múltiples entrevistas, que el Ejecutivo central "no ha actuado de manera justa con la Comunidad Valenciana". Asegura que en los contactos previos con Sanidad, el ministerio calificó la situación en esa autonomía de "matrícula de honor", de modo que cuando algunas áreas no fueron avaladas, la Generalitat valenciana se llevó una desagradable sorpresa.

Ahora, Puig reclama que el Gobierno especifique por escrito qué criterios se incumplen y que detalle qué parametros objetivos va a utilizar. "No estamos dispuestos a presentar de manera acelerada ninguna nueva propuesta hasta que no sepamos exactamente qué se nos exige", advirtió, para pedir "reglas claras y parámetros objetibables" . "Lo único que pido es que el Gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero no en ésta, en todas", reclamó.

La Comunidad de Madrid entra menos en la polémica de los criterios de evaluación y ha decidido poner el acento en demostrar que se está poniendo las pilas para aprobar el nuevo examen. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, parece querer pasar página tras la semana 'horribilis', que comenzó con la controvertida abstención del PP a la cuarta prórroga del estado de alarma, continuó con la dimisión de la responsable de Salud Pública en Madrid y terminó con las sorprendentes fotografías de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el diario 'El Mundo'.

Deberes pendientes

El Ejecutivo regional salió este lunes decidido a demostrar que Madrid hace los deberes pendientes. El responsable de Sanidad aseguró que entregará un nuevo informe para que la Comunidad pase a la fase 1 el lunes 18 de mayo. Para lograrlo, explicó, este lunes se pusieron en marcha todas las contrataciones a la vez, 685 en atención primaria y un horizonte de otras 400 plazas de técnicos de salud pública. También aseguró que la autonomía pasará de realizar 10.000 diagnósticos PCR diarios a 15.000. Según Escudero, Sanidad les exigió, para progresar de fase, mejorar en el seguimiento de casos.

Andalucía, con Málaga y Granada varadas en la fase cero, también aprieta al Ejecutivo central. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, considera que los criterios objetivos han sido "superados por la subjetividad" y que el Ministerio de Sanidad no ha fijado "objetivos claros" ni ha ofrecidi una "explicación convincente".