Vara muestra su "plena solidaridad" con Pablo Iglesias e Irene Montero

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha transmitido su "plena solidaridad con Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos", y ha lamentado que la "radicalidad" haya "nublado la mente a demasiada gente en este país".

"Yo que he sufrido escraches, me siento avergonzado de que tres niños no puedan ser libres en su país para descansar unos días con sus padres", ha manifestado el jefe del Ejecutivo extremeño en su perfil en una red social.

Por otro lado, Vara se ha referido a los manifestantes del pasado domingo en Colón "amparados en vivir en un país libre donde los haya" y que, a su juicio, "desconocen que la salud pública no es ni una broma ni una estupidez".

Al respecto, ha subrayado que "seguimos sin vacuna y sin tratamiento específico", de modo que "dependemos de la ciencia y de la conciencia".