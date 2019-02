Vara sobre el relator: "lo que es difícil de explicar, aún es más difícil de entender"

Por eso nos es difícil de entender que un gobierno como el Psoe esté a favor de destrozar a España por todos lados … y por ese mismo motivo casi todas las regiones socialistas dejarán de serlo en breve. En concreto, Extremadura, la nuestra, porque hay un presidente que es de los que apoyan al gobierno central en su política destructiva a base de apoyos comunistas independentistas y ex etarras. Como quieres Vara tener el apoyo de los extremeños con el daño que quieren hacer a la región y al país? porque crees sino que vas a salir del gobierno? que el 99% del gente solo pide elecciones y el chulo que nos gobierna nos la niega … dicho chulo no como insulto sino porque es su forma de actuar, chulesca y riédonse de todos … se ha cargado tu partido Vara, y eso es un hecho … fácil de entender. Ahora que de la independencia a quien quiera, que suelte a los presos golpistas, que haga lo que quiera, todo volverá a su cauce con otros gobiernos. Con más trabajo pero volverá a su cauce … No tiene vergüenza Sánchez, tu presidente, que con todos los asesinados socialistas por terrorismo por luchar por la unidad de España, venga este presidente y se ria de todos ellos y esté regalando algo que no es suyo sin importarle nada, ni nadie, que pensarán todas las victimas del terrorismo a los que Eta asesinó para lograr una independencia de su región? Vara no lo vas a criticar nunca? seguirás apoyándole en todo … Creo que Sánchez no quiere escuchar ni dialogar con el resto de españoles solo tiene oidos para catalanes y vascos … comunistas anticapitalistas y ex etarras … pero no para el resto de españoles que son la mayoría. Y tú, Vara, como dirigente socialista en la región sentiras en mayo el sentir de la mayoría que no está de acuerdo con vuestras políticas destructivas. Piensa en todo ello.