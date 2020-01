Vara, "seguro" de que no se reformará el Código Penal por Junqueras

¡ Que pena !. Señor Varas ¿ Por que no le dice usted a su Jefe que , en vez de cambiar el Código Penal para favorecer a los delincuentes tramontanos, separatistas, lo cambie para prohibir en el Estado Español la formación de partidos separatistas y que no puedan presentarse a elecciones?. Ah se me olvidaba. Es que esa reforma no interesa a los traidores de España.