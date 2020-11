Villarejo señala a PP y PSOE desde la cárcel: "No quieren que vaya a la comisión de Kitchen"

El comisario José Manuel Villarejo vuelve a la carga desde prisión para señalar a PP y PSOE, dos partidos que -según su versión- "no quieren que vaya a la comisión del caso Kitchen". En una entrevista en 'El País', este recluso de la cárcel de Estremera repasa algunos de los temas espinosos que han salpicado su acción.

En esta charla, que tiene lugar el pasado 8 de octubre, Villarejo resume parte de sus andanzas, además de subrayar que las cloacas en sí "no generan mierda". "Suelen ser elementos para sacar fuera las mierdas que generan otros". Villarejo, que admite que ha su relación, subraya que de él han entendido que era "un solucionador de problemas". "En mi caso no se habla de presunción de inocencia, hasta el presidente del Gobierno me ha llamado corrupto, no presunto", se queja.

Sobre la Kitchen, Villarejo afirma que se le ocurrió "a alguien del Gobierno". "Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba", indica, antes de explicar cómo recibe el encargo. "Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios".

"Por atacar a un comisario jubilado que no era nadie, que ya no lo era, y nunca lo fui porque siempre aspiré al trabajo de inteligencia y siempre anónimo, pues resulta que por eso el Ibex 35 se ha ido a tomar viento, el PP no digamos, ahora Podemos... y el PSOE, porque ellos manejan muy bien la información y hacen muy bien y no está saliendo nada de ellos, la Corona... ¿Quién más falta?", se cuestiona.

Además, subraya que la Operación Cataluña consistió en "desmontar el movimiento independentista que había montado el clan Pujol para zafarse de sus problemas. Conseguí que la gente que no se había atrevido a denunciar a los Pujol lo hiciera".