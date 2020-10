Vox avisa al arco parlamentario de posible voto oculto a favor de la moción de censura

Pese a que ningún partido ha apoyado la moción de censura de Vox, en el partido ultra creen que puede haber sorpresas y que, el jueves, cuando se vote, habrá más 'síes' de los esperados. El portavoz nacional del partido y su homólogo en el Congreso, Jorge Buxadé e Iván Espinosa de los Monteros, respectivamente, han avisado de que más de un diputado de otras formaciones está dispuesto a apoyar la moción presentada por Santiago Abascal para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez.

"Estoy convencido de que no va a haber solo 52 votos a favor de la moción de censura de Vox", ha sentenciado este lunes Buxadé, señalando que no solo los 52 parlamentarios de extrema derecha refrendarán la iniciativa. No obstante, ha señalado que, en caso de equivocarse, quedará patente que el resto del arco político "prefieren a Sánchez y a Pablo Iglesias en el Gobierno antes que cambiar el Gobierno de España".

En la misma línea se ha expresado horas antes Espinosa de los Monteros. "Se de buena fe que hay gente que quiere votar a favor en casi todos los partidos", ha insistido en una entrevista en TVE en la que ha advertido de que el jueves puede haber "alguna sorpresa". A este respecto, ha subrayado que también hay diputados socialistas que podrían votar 'sí' a la moción porque "pretenda que gobierne alguien dentro del PSOE que tenga otra versión de las cosas".

LA INCERTIDUMBRE DEL PP

Además, ambos dirigentes han mostrado su desconcierto por la estrategia escogida por el líder del PP, Pablo Casado. Espinosa de los Monteros ha señalado que es "difícil de saber" cuál terminará siendo el sentido del voto de los conservadores, que se debaten entre la abstención y el 'no'. Buxadé también ha apuntando que hasta el jueves no se sabrá a ciencia cierta la elección de los populares.