Vox boicotea el minuto de silencio contra el último crimen machista en Madrid

Vox ha boicoteado el minuto de silencio por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que niega la violencia machista. Sus concejales no quisieron situarse detrás del cartel que sujetaban el resto de grupos del Ayuntamiento, alegando que no iban a situarse detrás de un cartel que "representa la mentira de la ideología de género". En su lugar, exhibieron una pancarta propia en la que se leía 'La violencia no tiene género'.

El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha encarado este jueves con el portavoz ultraderechista en el Consistorio, Javier Ortega Smith. "Esto es una realidad dramática, la primera causa de muerte en Madrid, y me gustaría que me hubieras comunicado que venías con una pancarta", le ha reprochado.

Por su parte, Ortega Smith ha reiterado que pretenden cerrar los "chiringuitos del feminismo supremacista que viven del dolor ajeno". En concreto, Vox ha anunciado que presentará en el Pleno de la próxima semana un plan centrado en la violencia intrafamiliar porque no entienden "que sólo haya que proteger a una parte". "¿Por qué sólo a las mujeres y sólo a las que tienen pareja masculina? "¿Y las mujeres que son agredidas por sus padres o que son abuelas? ¿Por qué no tienen la misma protección los hombres si tienen a un hombre de pareja?", ha declarado solo dos días después del último asesinato machista en la ciudad de Madrid.

El secretario general de Vox y también diputado nacional ha argumentado que no se pondrá detrás de ninguna pancarta que "asuma como propia la tesis falsa de la ideología de género" porque su partido "no dice que no haya violencia contra la mujer, no dice que no le importe, dice que no sólo hay violencia contra la mujer y que hay que proteger de todas las violencias".