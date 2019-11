Vox pide diferenciar en los casos de violencia machista cuando el agresor esté bajo los efectos del alcohol

El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha defendido este viernes la necesidad de que los casos de violencia machista distingan cuándo se producen "por odio a la mujer" o cuándo el agresor sufre algún problema como "esquizofrenia o alcoholismo". "Se dice que ha matado a su mujer porque es un machista y odia a la mujer, pero a lo mejor tiene una esquizofrenia o a lo mejor tiene un alcoholismo", ha sostenido Ortega-Smith después de un mitin electoral en Zamora.

El dirigente de Vox cree que hay que dar "datos reales" para distinguir "cuánto es por violencia, cuántos son suicidios o cuánto son problemas de alcoholismo", que a su juicio "no es lo mismo". Según ha aseverado, se trata de un asunto que "sí se estudia en otros países".

NIEGA LA VIOLENCIA MACHISTA

Además, Ortega Smith ha defendido que la violencia machista "no existe" y es "una invención política", por lo que debe hablarse de violencia intrafamiliar. Según ha denunciado, "no se están contando todos los datos porque no interesa" y "hay demasiada gente que vive de ese chiringuito", como ONGs "falsas" o "las llamadas asociaciones de defensa de la mujer".

A estas últimas ha animado a manifestarse delante de las embajadas de los países que tratan a las mujeres "peor que a los camellos". "No les vemos decir nada tampoco cuando la violencia la ha producido una mujer pareja lesbiana de otra mujer -ha criticado-. Aquí solamente hay unos criminales, que son los hombres. ¿Y cuando una mujer corta la cabeza a un hombre y la mete en una caja?".