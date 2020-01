"¿Y tú, cómo vas a subir?": la broma de mal gusto de un político del PP sobre Echenique

Polémica en la primera sesión del debate de investidura por las declaraciones de un político del PP a cuenta de Pablo Echenique. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este sábado al líder del PP, Pablo Casado, que reprenda al candidato del PP por Lleida en las últimas elecciones, Dante Pérez Berenguer, por "bromear sobre la discapacidad" del diputado, algo que a su juicio "no es aceptable".

A través de la red social Twitter, Pablo Iglesias ha reclamado al líder del PP que le pida a Pérez Berenguer disculparse y retirar un tuit en el que le pregunta a Pablo Echenique cómo va a subir al estrado, cuando una discapacidad le impide caminar.

"La pregunta es: ¿Y tú, cómo vas a subir?", dice el tuit de Pérez Belenguer.

La polémica se ha iniciado por un tuit del propio Echenique en el que criticaba el tono duro del discurso del líder del PP y lo comparaba con el del líder de Vox. "Como Abascal no suba a la tribuna con pistola, no sé cómo va a superar a Casado", ha escrito Echenique tras la intervención del líder del PP.

También en Twitter, Iglesias ha asegurado: "Cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable". Y ha pedido a Casado que le dijera a su diputado que se disculpe, aunque en realidad Dante Pérez Berenguer fue candidato del PP pero no obtuvo el acta.

EL PROPIO ECHENIQUE

Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada. https://t.co/RMC6WzWXef