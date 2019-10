hasta 10.800 euros de ayuda

BENEFICIARIOS

J Las ayudas para que los jóvenes adquieran una vivienda en los municipios de menos de 5.000 habitantes están incluidas en el Plan Estatal 2018/2021. Van destinadas a los menores de 35 años, siempre que establezcan en ella su residencia «habitual y permanente».

REQUISITOS

J Además de la edad, se establecen otros requisitos: que el precio de la vivienda no supere los 100.000 euros y que el solicitante no tenga ingresos superiores a tres veces el Imprem, que serían unos 1.600 euros mensuales (cuatro o cinco veces el Iprem para familias numerosas y en casos de discapacidad, según el grado). También es necesario no tener otra vivienda en propiedad y en caso de que la ayuda se solicite para una casa nueva, que se haya iniciado su construcción cuando se pida.

CUANTÍA Y PRESUPUESTO

J La subvención que se concede es de 10.800 euros con el límite del 20% del precio de adquisición de la vivienda, excluidos los gastos y tributos inherentes a la compra. La Junta tenía un presupuesto inicial de un millón de euros para este programa, pero ante el aluvión de solicitudes recibidas se ha ampliado en tres más, hasta un total de cuatro millones. La previsión del Ejecutivo era llegar a unos 92 jóvenes, pero ha recibido un total de 588 solicitudes.

CONVOCATORIA CERRADA

J Al agotarse el crédito disponible, el pasado mes de septiembre la Junta cerró de forma anticipada el plazo para pedir estas ayudas, que solo ha estado abierto siete meses. Los tres millones adicionales serán para atender las peticiones con derecho de ese periodo, no nuevos expedientes.