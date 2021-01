Las 10 localidades extremeñas más afectadas por el coronavirus

SeLoLlevanTodo Te refieres a ese tipo de "ayudas" que prometieron en el confinamiento y que aún no han recibido muchos autónomos y trabajadores? ¿Esos?. Date una vuelta y fíjate la cantidad de negocios que cerraron las persianas para siempre. Por supuesto la salud es importante y se deben tomar medidas eficaces que no inician. Al principio era hacer test masivos (que no lo hicieron) y ahora que tienen las vacunas, las ponen a cuentagotas. Si, toda la responsabilidad es de los ineptos políticos! . No se puede arruinar a miles de familias que viven del comercio y la hostelería por la culpa de estos sinvergüenzas inútiles.