10 millones para contratar a 1.400 parados de larga duración en Extremadura

Vamos que vienen las elecciones!!, En vez de crear extructura empresarial, creamos empleos efímeros que nos salven unos miles de votos. Solo creamos miseria Estos empleos no producen nada,no crean riqueza, nuestros hijos siguen emigrando porque no se crea nada Los pueblos se marchitan, porque se marchan los jóvenes. No tienen trabajo, no bueno ni malo ni lo van a tener. Solo se aspira a que el Per, te de unas jornadas.barrer calles y poco más