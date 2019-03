Un 10% de los trabajadores quiere emplearse más horas

Un 10,4% de los trabajadores extremeños querría emplearse más horas y no encuentra dónde, según un informe de Adecco. De este modo, la extremeña es la cuarta autonomía donde mayor es este porcentaje cuando un año atrás era la primera. Así, si hace un año se encontraba cuatro puntos por encima de la media nacional, ahora lo está a uno (9,4% en España). En total son 39.600 personas en toda Extremadura las que trabajan menos horas de las que computan una jornada laboral completa y, a pesar de querer trabajar más horas, no encuentran dónde hacerlo. Además, si se atiende al número absoluto de trabajadores, la extremeña es la sexta región con menos ocupados en esa situación. A su vez, en España son 1,8 millones de personas las que trabajan menos horas de las que desean y no encuentran dónde hacerlo (-0,7 puntos porcentuales). Por autonomías, Baleares y Cataluña encabezan este indicador, con un 3,9% y un 5,9% de sus respectivos ocupados en esta situación.