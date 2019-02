130 sanitarios jubilados a la fuerza

La hora de la jubilación del personal sanitario es uno de los puntos más controvertidos del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES. El último fue aprobado en abril del 2015 pero quedó en suspenso pocos meses después para somerterlo a una nueva negociación de la Mesa Sectorial de Sanidad. Un año después, y tras alcanzar un acuerdo que no convencía a todos los sindicatos de la mesa, en septiembre del 2016 se lenvantó la suspensión del plan. Se estableció entonces que todo el personal sanitario del SES debería jubilarse a la edad legal (65 años y algunos meses) y que solo excepcionalmente por necesidades asistenciales se podría autorizar la prolongación más allá de la edad de jubilación forzosa hasta los 67 años a aquellos profesionales pertenecientes a categorías o especialidades «en las que sea difícil la cobertura de la plaza por la escasez de personal disponible en esa categoría o especialidad, o por las especiales características de formación o experiencia que requiera el desempeño de la misma».

Desde entonces (septiembre del 2016) y hasta el pasado 31 de diciembre, han sido 192 los profesionales que han solicitado continuar trabajando hasta los 67 años y el SES así se lo ha aceptado a 60 de ellos (al 31% de los solicitantes). «Todos los profesionales a los que se ha autorizado la prolongación son médicos por ser en los que se daban los requisitos establecidos en el plan de ordenación», explican desde el SES. Y de forma excepcional, solo se ha autorizado la prolongación más allá de los 67 años a un médico de la especialidad de Cirugía Pediátrica por tratarse de una especialidad con escasos profesionales en el Sistema Nacional de Salud y «no haber sido posible ha sido posible encontrar ningún facultativo para desempeñar su labor profesional».

Dicho plan fue llevado hasta la justicia por Simex y CSIF aunque el juez no les dió la razón. El documento, además, caduca el próximo 31 de diciembre, pero desde la Consejería de Sanidad han decidido introducir ya algunos cambios mientras se negocia un nuevo documento. «Acontecimientos recientes que no habían sido contemplados en el plan, como la publicación de amplias ofertas de trabajo en todas las comunidades en general y en las conlindantes en particular, han producido un cambio sustancial en el horizonte de algunas categorías que requiere ser abordado con urgencia». Con este argumento, el SES publicó en el DOE el pasado 1 de febrero una resolución por la que se modifica la medida de prolongación del servicio activo y se introduce una mayor flexibilidad para la jubilación: se aceptarán todas las peticiones de los médicos que quieran seguir trabajando después de los 65 años siempre que haya plazas vacantes en esa categoría o especialidad. Hasta los 70 años seguirá siendo en los casos más excepcionales. g. m.