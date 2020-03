147.367 multas durante el 2019

La Dirección General de Tráfico formuló el pasado año 147.367 denuncias en las carreteras extremeñas de su competencia. Ello supone un incremento del 31,2% respecto a las 112.354 del 2018, según los datos dados a conocer ayer por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El aumento está muy por encima del que se contabilizó en el conjunto del país, donde las 4.505.867 sanciones tramitadas supusieron un auge de un 9,4% sobre el ejercicio precedente.

Detrás de esta evolución estuvieron fundamentalmente las penalizaciones por exceso de velocidad. Suponen dos tercios del total (98.405) y se dispararon sobre todo en la provincia de Badajoz, donde crecieron un 58,8%, hasta las 59.156, aunque también subieron en la de Cáceres, en la que el incremento fue del 35,1%, hasta las 39.249.

El segundo motivo más habitual de multa, ya a mucha distancia, es el de no haber pasado la ITV, con 15.086 expedientes, por encima de no llevar el cinturón de seguridad, que aparece en el ‘ranking’ con 5.441 infracciones, con un llamativo incremento interanual del 30,5%. El uso indebido de móviles y de otros dispositivos al volante en vías interurbanas de la región se saldó con 3.696 multas. En 3.052 ocasiones se detectó a conductores que no respetaban las señales y en 3.033 a otros que carecían de seguro. En cuanto a los controles de alcohol y drogas, hubo 2.544 positivos.

Por comunidades autónomas, el informe de AEA destaca que si bien en Andalucía es en la que se formularon el mayor número de denuncias (1.053.989), fue en Madrid donde se detectaron más infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (175 denuncias por kilómetro), y en Castilla-La Mancha si lo que se tiene en cuenta es su parque de vehículos (0,27 denuncias por automóvil).

Por tipo de incumplimiento, el estudio de AEA advierte que de las diez infracciones más frecuentes únicamente dos han experimentado disminuciones significativas en la práctica totalidad del territorio nacional entre uno y otro año: conducir con el permiso caducado y con presencia de alcohol y drogas. «Sin embargo se observa un preocupante incremento de las denuncias por no llevar el cinturón de seguridad y por conducir sin permiso», se indica.