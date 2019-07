15.000 extremeños acudieron en 2018 a la justicia gratuita

15.000 personas acudieron en 2018 en Extremadura a la justicia gratuita, en cuyo turno de oficio trabajan uno de cada tres abogados encargados de acompañar y auxiliar a estos ciudadanos para garantizar ese derecho.

Así lo ha puesto en valor la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, antes de ser reconocida por el Consejo General de la Abogacía por su contribución al Turno de Oficio y la Justicia Gratuita en el transcurso de la celebración del IX Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio en el Colegio Provincial de Abogados de Badajoz.

El presidente de la Comisión del Turno de Oficio y Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Badajoz, Faustino Sánchez Lázaro, ha señalado con motivo de esta efeméride que, en lo que a este colegio se refiere, hay 605 abogados en el turno de oficio sobre 1.141 letrados dados de alta, mientras que en asistencia al detenido hay 473 adscritos.

En cuanto al número de solicitudes el pasado año han sido 10.458 y los asuntos del turno de oficio han ascendido a 12.567, los cuales han supuesto un 7,7 por ciento más que los del año 2017, mientras que las asistencias letradas han sido 4.489 y han descendido en un 3,7 por ciento, según Sánchez Lázaro.

También ha añadido en cuanto a órdenes jurisdiccionales de designaciones de estos turnos de oficio que la "mayor parte" ha sido en el ámbito penal, seguido del civil, social y contencioso administrativo en el ámbito de la provincia pacense.

En relación al turno de oficio, Faustino Sánchez Lázaro ha destacado su importancia al destacar que "si realmente no existiera la justicia gratuita y particularmente la prestación que consiste en el turno de oficio, que es la asistencia letrada, evidentemente el derecho de defensa no existiría", de manera que "si no existe el derecho de defensa la tutela judicial efectiva sería una entelequia, sería algo que no sería efectivo".

También ha resaltado la relevancia que supone el abogado de oficio en el ámbito rural, sobre lo cual ha explicado que "si todos son héroes" los compañeros que están en los pueblos lo son "más" dado que se dan cuestiones como las amplias distancias en la provincia o que en los núcleos rurales suele haber menos abogados adscritos al turno de oficio, por lo que tienen que estar "los 365 días las 24 horas de guardia" y el problema de la conciliación de la vida familiar y profesional "sí que se hace notar", ante lo cual ha agradecido su labor a este colectivo.

Las reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones en Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, Sánchez Lázaro ha recordado que son de "hace tiempo" y ha lamentado que cada año tienen que poner de manifiesto la situación que viven los abogados del turno de oficio en cuestiones como las indemnizaciones que se les abonan "que son realmente simbólicas", aunque "últimamente gracias a Dios hoy día ya está solucionado" el "retraso además en el abono de las mismas".

Ha agregado otras situaciones como que no se les reconozca o no se les abonen las indemnizaciones por la realización de determinados actos procesales que también vienen reivindicando "desde hace tiempo" y ha solicitado "en definitiva" una retribución "digna acorde al esfuerzo, al trabajo a la preparación y a los medios" que ponen a disposición de todas las personas que necesitan hacer uso de este servicio de justicia gratuita.

Así, ha valorado además que los abogados del turno de oficio tienen "una preparación especial y una dedicación si cabe mayor porque lo hacen realmente por convencimiento" y "no por tema económico".

Los diplomas

El Colegio Provincial de Abogados de Badajoz celebra este viernes la IX edición del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con una entrega de diplomas a los abogados, personas e instituciones que han contribuido con una labor significada al turno de oficio y a la justicia gratuita.

En concreto, estos diplomas reconocen a la Delegación del Gobierno en Extremadura y a los abogados Lourdes Soto Sánchez, Manuel Lorenzo Calvente Cubero, Manuel López Cordero, Ángel García Calle, María Victoria Cortés Díaz y Fernando Gala González.

En declaraciones a los medios antes de recibir este diploma, la delegada del Gobierno ha reconocido que para la delegación es un día "importante" en el que se reivindica un derecho fundamental como el derecho a la justicia gratuita para todos los ciudadanos en el país, "que acompaña a todo el resto de derechos que están recogidos en nuestra Constitución" porque "de nada vale tener reconocidos otros derechos si no hay una tutela judicial que los protege".

"Esta es precisamente la justicia gratuita y el que haya sido reconocida por parte del Colegio de Abogados de la provincia de Badajoz en este día para mí es un motivo de orgullo por supuesto, y sobre todo porque en mí está este premio representado el trabajo del Gobierno de España", ha señalado.

Sobre el Ejecutivo central, ha rememorado que, desde que entró en funcionamiento el pasado año, "se ha tomado en serio" la necesidad de reconocer el trabajo que los abogados hacen acompañando a las personas que no tienen la posibilidad de pagarse por sus propios medios la justicia gratuita, y a quienes se les ha incrementado las cuantías que cobran al atender a estas personas en su defensa entre un 24 y un 32 por ciento esas tarifas.

"Todavía es poco, habría que seguir trabajando en reconocer el magnífico trabajo que hacen los abogados en el turno de oficio también con las mujeres víctimas de violencia de género, sin su trabajo nada sería posible el sistema no funcionaría", ha agregado, para defender que "hay que continuar en ese camino y el camino es que esté bien reconocido su trabajo".

Finalmente, García Seco ha precisado que la Delegación del Gobierno es responsable de una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que trata de agilizar y facilitar los trámites para que los abogados puedan cobrar por su trabajo, y a la vez garantizar "de forma eficiente" ese derecho a los ciudadanos, por lo que el hecho de que haya sido reconocida la Delegación del Gobierno y su persona en un día como este viernes es un "motivo de satisfacción".